Ordu'nun kuş cenneti Hoynat Adası'na ilgi artıyor

Türkiye'de tepeli karabatak kuşlarının yuva yaptığı iki bölgeden biri olan ve çift gümüş martıların yaşadığı Ordu'nun Perşembe ilçesindeki ‘Hoynat Adası' gün geçtikçe daha çok dikkat çekiyor. Bölgede yapılan düzenleme ve güzelleştirme çalışmaları, adaya olan ilginin daha da artmasını sağladı.

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İHA - Anadolu Ajansı 23.08.2021 - 10:44

Türkiye'de tepeli karabatak kuşlarının yuva yaptıkları iki yerden birisi olduğunu bilinen Ordu'nun Perşembe ilçesindeki Hoynat Adası'nda, 90 çift tepeli karabatak ile 250 çift gümüş martının yaşadığı biliniyor. Girişlerin yasak olduğu ve kuşların yaşam alanı olarak bırakılan adada, kuş gözlemciliği açısından önemli olması nedeniyle proje hazırlığı devam ederken, geçmişte denizcilerin depo ve sığınak olarak kullandığı bilinen ve ‘Önemli Kuş Alanı' seçilen ve barındırdığı kuşların doğal yaşam alanı olarak bırakılan Hoynat Adası, her geçen gün ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

CAZİBESİ ARTTI Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Perşembe Belediyesi'nce bölgede yapılan çevre düzenlemeleri ve güzelleştirme çalışmaları da Hoynat Adası'nın cazibesini arttırdı. 'Kuş Cenneti' olarak da bilinen Hoynat Adası karşısına ziyaretçiler için otopark ve seyir noktası oluşturmak amacıyla hayata geçirilen peyzaj projesi sonrası, atıl durumda olan seyir alanını kullanılabilir hale getirildi.

Zemini doğal taşla kaplanarak güvenlik için teras alanının etrafı ahşap korkuluk ile çevrilen alanda kuş gözlemi yapılması için de teras alanına seyir dürbünleri de yerleştirildi.

"İNSANLAR FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İÇİN DURUYORLAR" Sivas’tan gelen ve Hoynat Adası’nı ziyaret eden Bahri Muhit, “Buralar çok güzel, deniz kenarı ve yeşillik. İnsanlar buraya fotoğraf çektirmek için geliyor. Ben de çok güzel buldum herkese de tavsiye ederim” dedi.

Hoynat Adası’nın gelinip görülmesi yerlerden birisi olduğuna değinen Mehmet Muhit, “Karadeniz’in tarihi yerlerinden bir tanesi. Doğal güzelliklerin ve değerlerin korunmasını önemli buluyorum. Karadeniz’de çok güzel bilinmeyen yerler var. Herkes Ege ve Akdeniz taraflarına gidiyor ama yeşillik ortamında Karadeniz ön planda, herkesin buraları dolaşması lazım” şeklinde konuştu.

Hacı Varol isimli vatandaş, Ordu’nun, mavisi ve yeşili ile çok ayrı bir güzellik sunduğunu, Hoynat Adası’nın ise ayrı bir güzellik ile insanları karşıladığını belirterek, “Burasının daha farklı bir yanı var. Bu yörede tepeli karabatak hayvanlarının da tüm hayvanlarda olması gerektiği gibi korunması ve yaşatılması için koruma altına alınmasını doğru buluyoruz” dedi.

"ORDU'NUN DEĞERLİ YERLERİNDEN BİR TANESİ" Temiz hava almak ve dolaşmak için Hotnay Adası’na geldiklerini söyleyen Taha Varol ise “Ordu’nun değerli yerlerinden biri. Ordu’nun sakin şehir unvanına sahip Perşembe ilçesindeki Hoynat Adası, değerli karabatakların yuvasının da olduğu bir yer. Belediyemiz burayı değerlendirdi ve çok güzel oldu. Biz de geliyoruz, turistler de sık sık geliyor. Ordu için konuşacak olursak özellikle sahilimiz çok güzel. Sahil şeridi yapıldığından dolayı çok güzel oldu. Boztepe, Hoynat Adası ve Yason burnu yenilendi ve değerlendi. İnsanların buraları dolaşmasını tavsiye ederim” diye konuştu.

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