Ordu'nun kuş cenneti Hoynat Adası'na ilgi artıyor

İHA - Anadolu Ajansı 23.08.2021 - 10:44
Türkiye'de tepeli karabatak kuşlarının yuva yaptıkları iki yerden birisi olduğunu bilinen Ordu'nun Perşembe ilçesindeki Hoynat Adası'nda, 90 çift tepeli karabatak ile 250 çift gümüş martının yaşadığı biliniyor.
Girişlerin yasak olduğu ve kuşların yaşam alanı olarak bırakılan adada, kuş gözlemciliği açısından önemli olması nedeniyle proje hazırlığı devam ederken, geçmişte denizcilerin depo ve sığınak olarak kullandığı bilinen ve ‘Önemli Kuş Alanı' seçilen ve barındırdığı kuşların doğal yaşam alanı olarak bırakılan Hoynat Adası, her geçen gün ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.
Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Perşembe Belediyesi'nce bölgede yapılan çevre düzenlemeleri ve güzelleştirme çalışmaları da Hoynat Adası'nın cazibesini arttırdı.
'Kuş Cenneti' olarak da bilinen Hoynat Adası karşısına ziyaretçiler için otopark ve seyir noktası oluşturmak amacıyla hayata geçirilen peyzaj projesi sonrası, atıl durumda olan seyir alanını kullanılabilir hale getirildi.
Zemini doğal taşla kaplanarak güvenlik için teras alanının etrafı ahşap korkuluk ile çevrilen alanda kuş gözlemi yapılması için de teras alanına seyir dürbünleri de yerleştirildi.
Sivas’tan gelen ve Hoynat Adası’nı ziyaret eden Bahri Muhit, “Buralar çok güzel, deniz kenarı ve yeşillik. İnsanlar buraya fotoğraf çektirmek için geliyor. Ben de çok güzel buldum herkese de tavsiye ederim” dedi.