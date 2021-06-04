Ormana'nın tarihi düğmeli evleri pandemide izole tatil arayanların uğrak yeri oldu

5 AYDA 3 BİN 500 KİŞİYİ AĞIRLADI

Antalya’nın İbradı ilçesi Ormana Mahallesi'nde 8 yıl önce ilk alternatif turizmi başlatan işletmeci Tolga Özgüven, Ormana düğmeli evleri ile tarihi bir mekan olduğundan cazibe merkezi olduğunu söyledi.

Ormana'nın Antalya’nın Safranbolu’su olma yolunda ilerleyen bir köy olduğuna dikkat çeken Özgüven, “2021 yılında her ne kadar pandeminin zorlukları olsa da bölgemiz daha izole bir noktada bulunduğundan dolayı pandemi şartlarında diğer bölgeler kadar kötü değil. Belirli misafir sayısına ulaştık. Hedeflerin gerisindeyiz ancak sene başından bu yana ilk beş ayda konaklama tesislerimizde 3 bin 500 kişi ağırlamış olduk. Yabancı turistlerde her ne kadar sıkıntı yaşasak da pandemi şartlarında izole tatil arayan misafirlerin uğrak yeri haline geldik. Düğmeli evlerde konaklama imkanı sağladığımızdan bir tercih noktası olmuş olduk” dedi.