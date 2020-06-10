Orta Çağ'ın ünlü kalesi 'Namrun' ziyarete açıldı

Bölgenin sıcak hava şartlarından bunalan vatandaşlara serinleme imkanı tanıdığını anlatan Tepebağlı, şunları kaydetti:

"Namrun ilçemizin tam ortasında, her tarafa hakim olan bir kale. Yukarı çıkıldığında her yeri kuş bakışı görebiliyorsunuz. Tarihi çok eski yıllara dayanıyor, tamamen doğal bir kale. İkinci bir etaba başlıyoruz, Valiliğimizin desteğiyle kafeterya yapacağız. İnsanlarımız kaleye çıktığı zaman ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve seyir terasında Çamlıyayla'yı seyredip güzel fotoğraflar çekebilecekler. İlerleyen etaplarda teleferik ve asansörle ulaşmak için projelerimiz de var"

Tepebağlı, devam edecek olan tüm restore çalışmalarının tarihi dokuya zarar vermeden yürütüleceğini sözlerine ekledi.