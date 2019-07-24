Ortaağaç köyünün yürüyen ağaçları (Yüzüklerin Efendisi'ni hatırlattı)
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10 bin yıllık geçmişi ile tohumun toprakla buluştuğu ve hayvanların ilk evcilleştirildiği yer olarak bilinen Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı Ortaağaç köyünün Moğol Evleri mezrasında bulunan ağaçları görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Görüntüler Yüzüklerin Efendisi filmindeki yürüyen ağaçları andırıyor. (Haber: Nizamettin Kaplan)
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10 haneli Moğol Evleri mezrasındaki ilginç ağaçların hikayesini ilk olarak Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı doktor Selçuk Mızraklı, sosyal medya hesabından paylaşarak duyurdu.
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Ağaçların görüntüsü tam da Yüzüklerin Efendisi filmindeki yürüyen ağaç sahnelerini andırıyor. Diyarbakır-Elazığ sınırında bulunan ve özellikle kış aylarında yoğun yağış alan köyde meydana gelen erozyon sonucu, ağaçların kökleri gün yüzüne çıktı.
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Köy sakini Mehmet Moğol, ağaçların uzun yıllardır böyle olduğunu belirterek, “Bu bölge aşırı yağış alan bir bölge. Dolayısıyla sürekli yaşanan toprak kayması sonucu, ağaçların kökleri toprak üstüne çıktı” dedi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ağaçları koruma altına almak için hareket geçti. Bölgede 500 civarında oldukları tahmin edilen ve yaşları 100 ila 150 yıl arasında değişen ağaçlar için sit alanı oluşturulması ve tescil işlemi yapılması için çalışma başlatılacak.
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10 bin yıllık tarihi geçmişi ile tohumun toprakla buluştuğu, ilk hayvanın evcilleştiği yer olarak bilinen Ergani ilçesindeki ağaçlar, film setini andıran görüntüleri ile daha şimdiden ilgi odağı oldu.