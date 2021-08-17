Osmaniye'de doğa harikası Çona Kanyonu'nda 12 şelale keşfedildi

Kanyonda daha önce 6 şelalenin keşfini yapıp, kulüp olarak faaliyetler düzenlediklerini anlatan Erdoğan, "Son olarak da üyelerimizden Ali Rıza Işık ve Kadir Yıldırım, Çona Kanyonu'nda 2 gün süren bir mücadelenin sonunda 12 şelale daha keşfetti. Böylece kanyonda şelale sayısı 18’e yükseldi. Buradan Yarpuz Yaylası'na kadar uzanan 16 kilometrelik vadi, derin kanyonlar içeriyor" diye konuştu.