Osmaniye'de doğa harikası Çona Kanyonu'nda 12 şelale keşfedildi

Osmaniye'de yer alan 16 kilometrelik Çona Kanyonu'nda tam 12 tane şelale tespit edildi. Keşfedilen şelalelerin tanıtımı yapılarak, turizme kazandırılacak.

DHA 17.08.2021 - 13:17

Osmaniye'de doğa harikası Çona Kanyonu'nda 12 şelale keşfedildi - 1

Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (ODAK) Yöneticisi Yücel Erdoğan, merkeze bağlı Çona köyü ile Yarpuz Yaylası boyunca derin kanyonların olduğunu belirterek, güzellikleri ortaya çıkarmak için çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Osmaniye'de doğa harikası Çona Kanyonu'nda 12 şelale keşfedildi - 2

Kanyonda daha önce 6 şelalenin keşfini yapıp, kulüp olarak faaliyetler düzenlediklerini anlatan Erdoğan, "Son olarak da üyelerimizden Ali Rıza Işık ve Kadir Yıldırım, Çona Kanyonu'nda 2 gün süren bir mücadelenin sonunda 12 şelale daha keşfetti. Böylece kanyonda şelale sayısı 18’e yükseldi. Buradan Yarpuz Yaylası'na kadar uzanan 16 kilometrelik vadi, derin kanyonlar içeriyor" diye konuştu.

Osmaniye'de doğa harikası Çona Kanyonu'nda 12 şelale keşfedildi - 3

Bölgedeki en yüksek şelalenin 30 metreyi bulduğunu aktaran Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Çok riskli etapları içeren kanyon, teknik malzeme kullanmadan geçilemez. Vadinin tarihte ilk kez geçildiğini tahmin ediyoruz. 18 şelalenin tespitinin yapıldığı kanyon, ekstrem sporlardan ve dünyada günden güne yoğun bir ilgiyle artan kanyoning branşı için harika bir alan olacaktır"

Osmaniye'de doğa harikası Çona Kanyonu'nda 12 şelale keşfedildi - 4
Yücel Erdoğan, gönüllü olarak bölgenin keşfini gerçekleştiren ODAK sporcularına teşekkür ederek, kent turizminin gelişimine katkı sağlayacak çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.
Osmaniye'de doğa harikası Çona Kanyonu'nda 12 şelale keşfedildi - 5
Osmaniye'de doğa harikası Çona Kanyonu'nda 12 şelale keşfedildi - 6
Osmaniye'de doğa harikası Çona Kanyonu'nda 12 şelale keşfedildi - 7
Osmaniye'de doğa harikası Çona Kanyonu'nda 12 şelale keşfedildi - 8

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