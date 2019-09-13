Osmanlı'nın yaşama biçimini yansıtan konak: Kaymakamlar Evi

Kaymakamlar Evi’nin restorasyonunun tamamlanmasının ardından müzecilik tekniğiyle hazırlanacağını anlatan Ürkmezer, şunları kaydetti:

"Kaymakamlar Evi Safranbolu için en önemli cazibe merkezlerinden biri. İlçeye gelen hem yerli hem yabancı turistler, burayı müze ve gezi evi olarak ziyaret ediyor. Burası iyi bir restorasyon görmedi, amacımız orayı iyi bir restorasyonla ‘korumacılığın başkenti’nde korumasını sağlamak. Restorasyon tamamlandıktan sonra müzecilik tekniğine uygun bir şekilde tekrardan elden geçirilecek ve inşallah önümüzdeki yaza orayı tekrardan yenilenmiş şekilde hizmete açmayı düşünüyoruz"