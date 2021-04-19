Pakistan'da Türk mimarın imzasını taşıyan eser: Faysal Camisi

Türk mimar Vedat Dalokay tarafından projesi çizilen, dünyanın en büyük camileri arasında yer alan Faysal Camisi, İslamabad'ın ve Pakistan'ın sembolü olarak dikkati çekiyor.

Anadolu Ajansı 19.04.2021 - 11:08

Pakistan'da Türk mimarın imzasını taşıyan eser: Faysal Camisi - 1

Suudi Arabistan Kralı Faysal'ın, 1966'da Pakistan'ın başkenti İslamabad'a ziyaretinde gündeme gelen proje çerçevesinde, 1969'da proje yarışması düzenlendi.

Yarışmada 43 ülkeden 17 proje arasından Türk mimar Vedat Dalokay'ın çizimi, Pakistan Hükümeti'nin ödülüne layık görüldü.

Pakistan'da Türk mimarın imzasını taşıyan eser: Faysal Camisi - 2

Kral Faysal'ın 120 milyon dolarlık bağışıyla yapılan ve inşaatı 1976 yılında başlayan cami 1986'da tamamlandı.

Pakistan'da Türk mimarın imzasını taşıyan eser: Faysal Camisi - 3

Pakistan'ın klasik cami mimarisinden farklı olan Faysal Camisi, bugün 100 bin kişiyi bulan kapasitesiyle Müslümanların kalabalık halde namaz kılabildiği önemli ibadethanelerden biri olarak öne çıkıyor.

Pakistan'da Türk mimarın imzasını taşıyan eser: Faysal Camisi - 4

Aynı zamanda, Pakistanlılar ve turistler için şehrin buluşma noktası olan caminin çevresinde, hediyelik eşyaların satıldığı bir alan da bulunuyor.

Pakistan'da Türk mimarın imzasını taşıyan eser: Faysal Camisi - 5

Ziyaretçilerin avlusundan başlayarak ayakkabısız alındığı caminin içine namaz vakitleri haricinde girişe izin verilmiyor.

Pakistan'da Türk mimarın imzasını taşıyan eser: Faysal Camisi - 6

İslamabad'ın kuzeyinde bulunan Margala Tepeleri Milli Parkı'nın da eteklerinde yer alan camide üst düzey güvenlik önlemleri uygulanıyor.

Ramazan ayıyla birlikte yoğunluğun arttığı camide corona virüs (Covid-19) önlemleri de dikkati çekiyor.

Pakistan'da Türk mimarın imzasını taşıyan eser: Faysal Camisi - 7
Pakistan'da Türk mimarın imzasını taşıyan eser: Faysal Camisi - 8
Pakistan'da Türk mimarın imzasını taşıyan eser: Faysal Camisi - 9
Pakistan'da Türk mimarın imzasını taşıyan eser: Faysal Camisi - 10
Pakistan'da Türk mimarın imzasını taşıyan eser: Faysal Camisi - 11
Pakistan'da Türk mimarın imzasını taşıyan eser: Faysal Camisi - 12

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