Palandöken'de nisanda kayak keyfi

DHA 12.04.2021 - 13:15
Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in pistlerinde, 1,5 metreyi bulan karda kayak sezonu devam ediyor.
Türkiye'nin dört bir tarafından Palandöken'e gelen yerli ve yabancı turistler, ilkbaharda kayak yapmanın keyfini çıkarıyor.
Otelde konaklayanlar ya da sporcularla dolan pistlerde kısıtlamada rengarenk görüntüler ortaya çıkıyor.
Yaşlısıyla, genciyle pistleri dolduran kayakseverlerden Dilşat Özak, "Kayak için ailece Trabzon'dan geldik. Kısa bir kayak tatili yapmak istedik. Çok keyif alıyoruz. Her pist açık olmasa da burası çok güzel. Ben kayakta çok acemiyim ama öğrenerek halletmeye çalışıyorum. Bu mevsimde kayak yapmak çok keyfili oluyor" diye konuştu.