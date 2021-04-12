Palandöken'de nisanda kayak keyfi

Yaşlısıyla, genciyle pistleri dolduran kayakseverlerden Dilşat Özak, "Kayak için ailece Trabzon'dan geldik. Kısa bir kayak tatili yapmak istedik. Çok keyif alıyoruz. Her pist açık olmasa da burası çok güzel. Ben kayakta çok acemiyim ama öğrenerek halletmeye çalışıyorum. Bu mevsimde kayak yapmak çok keyfili oluyor" diye konuştu.