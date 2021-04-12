Palandöken'de nisanda kayak keyfi

Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde ilkbaharda da kayak yapılıyor. 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında Palandöken'e giden kayakseverler, gün boyu kaymanın keyfini çıkardı.

DHA 12.04.2021 - 13:15

Palandöken'de nisanda kayak keyfi - 1

Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in pistlerinde, 1,5 metreyi bulan karda kayak sezonu devam ediyor.

Palandöken'de nisanda kayak keyfi - 2

Türkiye'nin dört bir tarafından Palandöken'e gelen yerli ve yabancı turistler, ilkbaharda kayak yapmanın keyfini çıkarıyor.

Palandöken'de nisanda kayak keyfi - 3

Otelde konaklayanlar ya da sporcularla dolan pistlerde kısıtlamada rengarenk görüntüler ortaya çıkıyor.

Palandöken'de nisanda kayak keyfi - 4

Yaşlısıyla, genciyle pistleri dolduran kayakseverlerden Dilşat Özak, "Kayak için ailece Trabzon'dan geldik. Kısa bir kayak tatili yapmak istedik. Çok keyif alıyoruz. Her pist açık olmasa da burası çok güzel. Ben kayakta çok acemiyim ama öğrenerek halletmeye çalışıyorum. Bu mevsimde kayak yapmak çok keyfili oluyor" diye konuştu.

Palandöken'de nisanda kayak keyfi - 5
Palandöken'de kayak öğretmenliği yapan Yavuz Kıyıcı ise "Nisanın 15'ine kadar kayak sezonu devam edecek. Pistlerin onarımı için iki gün ara verildikten sonra tekrar açılacak ve mayıs ayında da kayak yapılabilecek" dedi.
Palandöken'de nisanda kayak keyfi - 6
Palandöken'de nisanda kayak keyfi - 7
Palandöken'de nisanda kayak keyfi - 8
Palandöken'de nisanda kayak keyfi - 9
Palandöken'de nisanda kayak keyfi - 10
Palandöken'de nisanda kayak keyfi - 11
Palandöken'de nisanda kayak keyfi - 12
Palandöken'de nisanda kayak keyfi - 13
Palandöken'de nisanda kayak keyfi - 14

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