Palandöken'de sömestir tatilinin son günlerinde yoğunluk

Palandökendeki bir otelin genel müdürü olan Ali Güney, sömestir tatilinde otellerin tamamen dolduğunu belirterek, "Misafirlerimiz inanılmaz mutlu oldu. Sabahın erken saatlerinde başlayan kayak keyfi ışıklandırılmış pistler sayesinde saat 20.00'ye kadar devam etti" diye konuştu.