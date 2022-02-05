Palandöken'de sömestir tatilinin son günlerinde yoğunluk

Türkiye'nin sayılı kayak merkezleri arasında gösterilen Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde sömestir tatilinin son günlerinde pazartesi ders başı yapacak olan öğrenciler ve aileleri yoğunluk oluşturdu.

Haberler - DHA 05.02.2022 - 10:13 | Son Güncelleme : 05.02.2022 - 10:17

Palandöken'de sömestir tatilinin son günlerinde yoğunluk - 1

Binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Kayak Merkezi, sömestir tatilinde yoğun ilgi gördü.

Palandöken'de sömestir tatilinin son günlerinde yoğunluk - 2

Öğrenciler ve aileleri, otellerin ışıklandırılmış pistlerinde gece yarısına kadar kayak yapma imkanı buldu.

Palandöken'de sömestir tatilinin son günlerinde yoğunluk - 3

Birçok etkinlikle misafirlerini cezbeden kayak merkezinde turizmciler, minik misafirlerine ve ailelerine eğlenceli tatil sundu.

Palandöken'de sömestir tatilinin son günlerinde yoğunluk - 4

Palandökendeki bir otelin genel müdürü olan Ali Güney, sömestir tatilinde otellerin tamamen dolduğunu belirterek, "Misafirlerimiz inanılmaz mutlu oldu. Sabahın erken saatlerinde başlayan kayak keyfi ışıklandırılmış pistler sayesinde saat 20.00'ye kadar devam etti" diye konuştu.

Palandöken'de sömestir tatilinin son günlerinde yoğunluk - 5

Güzel bir tatil geçirdiğini söyleyen Zeynep İrem Barolay, "Erzurum'da oturuyoruz. Babamın tavsiyesi üzerine kayak yapmayı öğrendim. Çok sevdim ve eğlendim. Pazartesi günü okular açılıyor. Şimdi derslerime başlayacağım" diye konuştu.

Palandöken'de sömestir tatilinin son günlerinde yoğunluk - 6

İzmir'den ailesi ile Palandöken'e geldiğini belirten Arslan Mayda ise, "Tatilimiz çok eğlenceli geçiyor. Son gününe kadar kayağın keyfini çıkarıp pazar günü döneceğiz. Palandöken'de kayak yapmayı çok özleyeceğim" dedi.

Palandöken'de sömestir tatilinin son günlerinde yoğunluk - 7
Palandöken'de sömestir tatilinin son günlerinde yoğunluk - 8

SEYAHAT HABERLERİ

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