Pamukkale'de balon uçuşları 1 Temmuz'da başlıyor

Bölgede her geçen gün sayısı artan balonlarla ocak-mart döneminde 12 bin turist, güneşin doğuşunu gökyüzünden seyretme şansını buldu. Faaliyet gösteren 30 firma ülke ekonomisine 3 milyon dolar girdi sağladı. Balon sahipleri, 1 Temmuz olarak açıklanan yeniden başlama tarihi için hazırlıklara başladı.