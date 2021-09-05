Pandemi beş yıldızlı otellere komşu 'Çardak Beach' sezonu uzattı

Turizm kenti Antalya'da 5 yıldızlı otellerin yanı başındaki çardak ve obalarda tatil keyfi devam ediyor. Tarım sezonu ve okulların açılacak olmasına rağmen bu yıl tatillerini uzatan vatandaşların kıskandıran tatili Ekim ayının sonuna kadar devam edecek.

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İHA 05.09.2021 - 11:41

Aksu ilçesi Kumköy sahilinde çevre köylerin yanı sıra Antalya’nın diğer ilçelerinden gelen vatandaşların 5 yıldızlı otellerin bulunduğu bölgede çardak ve obalardaki tatilleri devam ediyor.

Denize sıfır, ormanla iç içe lüks otellerin yanı başında ücretsiz tatil, mayıs ayında başlayıp, ekim ayının ortalarına kadar sürüyor. Pandemiyle birlikte doğal yaşama artan ilgi sonucu son iki yıldır kurulan çardak sayısında yüzde yüze varan artış yaşandı.

Oba halkının pandemi nedeni ile iki yıldır uzattığı tatil dönemi bu yıl da devam edecek. Tarım sezonu ve okulların açılacak olmasına rağmen bu yıl tatillerini uzatan oba halkının kıskandıran tatili ekim ayının sonuna kadar devam edecek.

“DOĞAL BİR YAŞAMDA HAYATIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ” Çardakta 3 yıldır tatil yaptığını ifade eden Çetin Doğdu, "İyi gidiyor. Sıkıntımız yok. Denizimize giriyoruz, eski geleneklerimizi yaşıyoruz. Lüks yerlerde yapamadığımız tatili burada yapıyoruz. Pazartesi günü okullar açılacak. Çocuklarımı buradan okula götürüp getireceğim. Biz daha burada olacağız. Evde klimada durmaktansa burada doğal bir yaşamda hayatımızı sürdürüyoruz” dedi.

“BURADA BATTANİYE YORGAN İLE YATIYORUZ” Çardaklarda 3 ay kaldıklarını belirten Muammer Akın, "Bu yıl kalma süresini uzatacağız. Çocuğu olan buradan götürüp getirecek. Burada battaniye yorgan ile yatıyoruz” diye konuştu.

“BU SAHİLİN BU ŞEKİLDE KALMASINI İSTİYORUZ” Gülsen Akın ise, “Buraya Mayıs, Haziran gibi geliyoruz. Ekim ayının sonuna kadar kalıyoruz. Bu yıl da Ekim'e kadar kalınır. Şu çardakta doktor kalıyor, şu yanımdaki çardakta ise öğretmenler kalıyor. Profesör bile kalıyor. Ben Kaş’tan Mersin’e kadar sahili gördüm. Oteller var. Bu sahilin bu şekilde kalmasını istiyoruz. İnsanlarımız yazlasın, buraya dokunmasınlar. Buranın doğal kalmasını istiyoruz. İnsanlar burada nefes alıyorlar” açıklamasını yaptı.

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