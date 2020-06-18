Pandemi sonrası yeni normalde uçak yolcularını neler bekliyor?

"BİLETLERE SAĞLIKLA İLGİLİ KRİTİK GÜVENCELER DAHİL EDİLECEK"

Büyük risklerin kesinlikle göz ardı edilmemesi gerektiğine de vurgu yapan Dr. Cengiz Mesut Bükeç, “Virüsün yeniden ve hava taşımacılığına bağlı olarak yayılmasına bağlı felaket olabilir. Sonrasında zarar görenlerin açacakları davaların sonuçlarına göre uygulamaya girecek yeni kurallar olabilir. Nitekim havacılıkta "güvenlik kuralları"nın tarihsel gelişiminde tarihi davaların etkili olduğunu görmekteyiz. Her iki neden de hava taşımacılığının sınırlandırılmasına ya da durdurulmasına neden olacaktır. Yeni normalin bu risklerle baş etmesi zor olduğu için mevcut büyük gövdeli uçakların hava kargo taşımacılığında yolcu taşımacılığına göre daha fazla tercih edileceğini göreceğiz. Havayolu işletmelerinin hijyeni müşterilerine bir ürün bileşeni olarak sunacağına tanık olacağız. Biletlerin üzerindeki taahhütlere sağlıkla ilgili kritik güvencelerin de dahil edileceğini göreceğiz" diye konuştu.