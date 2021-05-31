Pandemide satışı yüzde 60 arttı: Bisikletini kapan sahillere akın ediyor

"PANDEMİ DÖNEMİNDE YÜZDE 60 GİBİ BİR ARTIŞ VAR"

Bir başka bisiklet satıcısı Eren Tan da "Şu anda herkes spor amaçlı kendini dışarıya, parklara attığı için doğal olarak en iyi yol bisiklet oldu. Bisiklet aldıkları için kolay bir şekilde spor yapabiliyorlar. 'Spor yapacağım hangi bisikleti önerirsiniz?' sorusu geliyor. Pandemi döneminde satışlarda yüzde 60 gibi bir artış var" diye konuştu.