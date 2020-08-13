Patara'ya ziyaretçi akını

Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti'ne, temmuz ayında rekor ziyaretçi geldi. Antik kenti 66 bin 273 kişi ziyaret etti, 1 milyon 145 bin 790 lira gelir sağlandı.

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DHA 13.08.2020 - 12:16

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020'nin 'Patara Yılı' ilan edilmesiyle yoğun ilgi gören antik kent, yeni normal hayatla birlikte eski günlerine dönmeye başladı.

Patara Antik Kenti'ni temmuz ayında 66 bin 273 kişi ziyaret etti. Bu ziyaretlerden 1 milyon 145 bin 790 lira gelir sağlandı. Bu rakam, tüm zamanların rekoru oldu.

Geçen yılın temmuz ayında Patara Antik Kenti'ni 35 bin 946 kişi ziyaret etmiş, karşılığında 228 bin 311 lira gelir elde edilmişti.

Bu yılın ocak, şubat, mart ve haziran aylarında 15 bin 586 kişinin ziyaret ettiği Patara Antik Kenti, bu dört ayda 194 bin 734 lira gelir sağlamıştı.

Normalleşme sürecinin başladığı temmuz ayında ise antik kent ziyaretçi akınına uğradı. Antik kenti şu ana kadar toplamda 81 bin 859 kişi ziyaret etti. Bu ziyaretlerden 1 milyon 340 bin 524 lira gelir sağlandı.

PATARA'DA ÇÖL TURU Patara Plajı, Patara Antik Kenti yakınında bulunan ve bölgenin en büyük plajlarından birisi. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en güzel plajlarından biri olarak bilinen Patara Plajı, yaklaşık 18 kilometre uzunluğuyla bu alanda da 'en'ler arasında. Patara Plajı'nda Mısır'daki çölleri andıran kum tepeleri üzerinde yapılan atlı ve develi safari, kente gelen turistlerin gözdesi...

ATLI VE DEVELİ SAFARİ TURLARI DÜZENLENİYOR Bölgedeki kazılarla Likya Birliği'nin önemli kentleri arasında yer aldığı ve tarihi milattan önce 8. yüzyıla dayanan Patara Antik Kenti yakınlarındaki kum tepeleri, Mısır'ın çöllerini anımsatıyor. Bölgedeki girişimcilerce ince kum tepelerinde atlı ve develi safari turları düzenleniyor.

Antik kentin içinden geçen tatilciler, kum tepelerini aşarak 12 kilometrelik Patara Plajı'nın eşsiz güzelliğinde tozlu bir yolculuğa çıkıyor. Caretta carettaların da önemli bir yuvalama alanı olan plaj, gün batımında ise doğal bir fotoğraf stüdyosuna dönüşüyor.

KAYA MEZARLARI VE XANTHOS ANTİK KENTİ İlçenin alternatif turizm açısından en önemli değerleri arasında kaya ve kral mezarları da yer alıyor. İslamlar Mahallesi'ndeki sarp kayalarda yer alan mezarlar, özellikle doğa yürüyüşü yapmak isteyenlerin görmek istediği yerler arasında. UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'ndeki Xanthos Antik Kenti, kaya ve lahit mezarları ile Likya kültürüne özgü dikme mezar anıtlarıyla yabancı turistlerin dikkatini çekiyor. Antik kent, pek çok tarihi olay ve savaşa sahne olmasına rağmen hâlâ ayakta.

Saklıkent Kanyonu çevresinde ve Patara'daki kum tepelerinde atlı ve develi safari turları yapılıyor.

Kum tepelerini at üzerinde aşan turistler farklı renkler ve tatlar tadıyor. Yılda ortalama 25 bin turistin safari yapmak için geldiği Patara Plajı'nda önümüzdeki yıllarda bu sayının katlanması bekleniliyor.

Bezirgan köyündeki Likya lahitlerinden esinlenerek 350 yıl önce yapıldığı belirlenen tahıl ambarları da ilçede kültür turizmine hizmet ediyor. Yan yana dizili 125 ambar bölgedeki köylülerce günümüzde de depo olarak kullanılıyor. Farklı mimari yapısı ve sedir ağacından yapılan ahşap dokusuyla ambarlar, zamana meydan okuyor.

YEŞİLÇAM'IN DA ADRESİYDİ Zamanında Kemal Sunal ve Şener Şen'in başrolünü oynadığı 'Tosun Paşa' ile İbrahim Tatlıses'in başrolünde yer aldığı 'Sabuha' filmleri kum tepelerde çekilmişti.

Özellikle 2020'nin Patara Yılı ilan edilmesiyle bu yıl dikkatleri daha çok üzerine çekecek olan Patara Plajı, turistleri bekliyor.

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