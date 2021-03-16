Paylaşılamayan kanyon Acıpayam ismini aldı

"İKİ KÖY ZAMAN İÇERİSİNDE ANLAŞAMAMAZLIK YAPMIŞLAR"

İki mahalle arasında anlaşmazlıkların yaşandığını, su kavgalarının olduğunu söyleyen Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, “Acıpayam Kanyonu dediğimiz kanyon gerçekten Allah’ın bize lütfettiği bir cennetin köşesi. Bu vatanın güzel bir köşesi. Tüm insanların görmesini istediğimiz bir alan. Orası Benlik ve Olukbaşı köylerimizin tamda ortasında. İki köy zaman içerisinde anlaşamamazlık yapmışlar. Benimdir senindir su kavgaları falan olmuş. Bizde o bölgeyi ziyaretimizde o kanyon keşfedildiğinde bizim gördüğümüzde ve fark ettiğimizde. Yoksa asırlardır o kanyon orada tabii. Herkesin dikkatini çeken bölge. Ancak tam yararlanamamışlar. Biz Olukbaşı’nı da, Benliği de kırmayalım diyerek büyükşehiriz, Acıpayam şemsiyesi var. Acıpayam kadim tarihiyle köklü bir ilçemiz ve onlar da bizim mahallemiz, köylerimiz. Acıpayam Kanyonu olsun istedik. Acıpayam Kanyonu sanırım yakıştı. Hem Benliği kucaklıyor hem de Olukbaşı’mızı kucaklıyor. Zaman içerisinde orada binlerce insan akmaya başlayınca Olukbaşılılar da, Benlikliler de eski günleri, hafızalarında kalan kötü günleri hatırlamayacaklar. Çünkü o bölgenin ekonomik gücü değişecek. Biz inanıyoruz ki hem Benlik hem de Olukbaşı başta olmak üzere o bölge ve Acıpayam kazanacak. İl Kültür Turizm Müdürümüz Turhan Veli Akyol sağ olsun ekibi ve üniversite hocalarıyla geldiler. Bir takım çalışmalarla bizim genç arkadaşlarımızı özellikle toplantı yaparak bilgi verdiler. Her türlü çalışmayı onlarla birlikte beraber yapacağız. Bizim gerek kaymakamlığımız, gerekte diğer kurumlarımız ve valiliğimiz hepsiyle koordineli bir şekilde bu işi yürütmeye çalışıyoruz” dedi.