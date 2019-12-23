Phuket gezilecek yerler (Tayland'ın egzotik cenneti Phuket)

En çok bilinen yerlerden biri olan Promthep, bir hayli turistik olmasına rağmen yerli halkın da günbatımlarını izlemek için gittiği bir nokta. Güneşin batışı bazen bulutlara denk gelse de tropik bir yerde olduğunuzu bilmek ve doğaya bir kez daha hayran kalmak için Promthep’te günü batırmaya değer. Daha çok yerli halkı göreceğiniz ve daha az bilinen bir tepe olan Radar Hill de iyi bir alternatif.