Posterlerle bambaşka bir Türkiye (Türkiye'nin simgeleri)

İconisus, Türkiye'nin ikonlarını posterlere çevirdi. İşte, Türkiye'nin her yöresinden simgelerin yer aldığı o posterler...

1- GALATA KULESİ / İSTANBUL 70 metre uzunluğundaki Galata Kulesi… Galata Kulesi’nin bir efsanesi var, üstelik o kadar romantik ki… Efsaneye göre Galata Kulesi ile Kız Kulesi birbirine aşıktır ama aralarında bulunan İstanbul Boğazı, sevgililerin kavuşmasını engellemektedir. Galata Kulesi aşkını yıllarca mektuplara yazar ve Kız Kulesi’ne olan hasretini kelimelere döker. Hezarfen Ahmet Çelebi de uçma hayalini gerçekleştirmek için buraya çıktığında, Galata Kulesi onun kulağına Kız Kulesi’ne olan aşkını fısıldar ve mektupları ona verir. İstanbul’un üflediği rüzgarı arkasına alan Hezarfen, mektupları Kız Kulesi’ne ulaştırır. Aşkının platonik olmadığını anlayan Kız Kulesi, sevinçten havaya uçar. Bu iki aşığın birbirlerine duydukları bu derin duygular onların yüzyıllara meydan okumasına yardımcı olmuş, İstanbul’un en güzel manzarasını oluşturmuşlardır.

2- İZMİR SAAT KULESİ / İZMİR Farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış, İyonya kültürünün eşsiz zenginliklerini bünyesinde barındırmış, güzel insanlarıyla hoşgörünün, kardeşliğin ve birlikte yaşama kültürünün simgesi olmuş, Ege'nin incisi İzmir ve 110 yılı aşkın tarihiyle Konak Meydanı'ndan usulca gökyüzüne uzanan Saat Kulesi...

3- KAPADOKYA VE BALONLAR 60 milyon yıl öncesinden Anadolu topraklarına gönderilen benzersiz bir hediye… Dağlardan yükselen lav ve küllerle oluşan tabakaların aşınmasıyla ortaya çıkan akıl almaz bir coğrafi mucize… Yerleşim tarihi Cilalı Taş Devri'ne dayanan büyüleyici bir yer: Kapadokya.

4- ANTALYA VE PORTAKALLAR Verimli toprakları ve benzersiz iklimiyle ülke tarımına büyük katkı sağlayan, dünyanın en güzel meyvelerini sofralarımıza getiren, 'taşı toprağı altın' bir şehir ve onun taptaze, tatlı mı tatlı, sulu mu sulu portakalları…

5- İSTANBUL BOĞAZI Münir Nurettin Selçuk’a besteler yaptıran, Napoleon Bonaparte’ı aşka getiren, her göreni kendine aşık eden bir şehir... Ve ona, tüm dünyada iki kıtayı birleştiren tek şehir olma unvanını kazandıran kusursuz güzellikteki İstanbul Boğazı...

6- ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ / İZMİR Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da en iyi rüzgar sörfü alanlarından biri… Elverişli rüzgarları ve uzun mesafeler boyunca derinleşmeyen yapısıyla yüzme bilmeyenlere bile sörf yaptıran cennet gibi bir yer… Çeşme merkezine 10 dakika uzaklıktaki Alaçatı plajı...

7- BAŞKENT ANKARA VE ANITKABİR Bilinen geçmişi en az 10 bin yıl öncesine dayanan, ulusal egemenliğimizin simgesi olan meclisimize ev sahipliği yapan, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı, Türkiye haritasının kalbi, başkentimiz Ankara…

8- BOĞAZ KÖPRÜSÜ / İSTANBUL Münir Nurettin Selçuk’a besteler yaptıran, Napoleon Bonaparte’ı aşka getiren, her göreni kendine aşık eden bir şehir... Ve ona, tüm dünyada iki kıtayı birleştiren tek şehir olma unvanını kazandıran kusursuz güzellikteki İstanbul Boğazı...

9- EFES VE CELSUS KÜTÜPHANESİ / İZMİR Klasik Yunan döneminde İyonya'nın 12 şehrinden biri… Kuruluşu Cilalı Taş Devri'ne kadar uzanan rüya gibi bir antik kent… Olağanüstü güzellikteki Celsus Kütüphanesi, dünyanın yedi harikasından biri olan Artemis Tapınağı'nın kalıntıları, Meryem Ana'nın evi ve buna benzer eşsiz değerleriyle yaşayan bir tarih: Efes.

10- APOLLON TAPINAĞI / ANTALYA Güneş tanrısı Apollon'a adanan ve Batı Anadolu kıyılarının en etkileyici bağımsız anıtı olarak gururla gökyüzüne yükselen eşsiz bir tapınak… 2000 yılı aşkın tarihine ve dev boyutuna rağmen kusursuz biçimde günümüze kadar taşınabilen mucizevi bir yapıt: Apollon Tapınağı.

11- İSTANBUL'DA ALIŞVERİŞ İçlerinde Avrupa'nın en büyüğünü de barındıran 100'ün üzerinde büyük alışveriş merkezi ve günde 350.000'den fazla kişiyi ağırlayan 4.000 mağazalık dev Kapalıçarşısı ile gerçek bir alışveriş cenneti: İstanbul.

12- ÇIRAĞAN SARAYI / İSTANBUL Sultan Abdülaziz tarafından Sarkis Balyan'a yaptırılan, mermerden inşa edilip 80 bin metrekarelik bir alana yayılan, İstanbul Boğazı'nın görkemli yatağında bir prenses gibi uzanmış muhteşem bir saray… Günümüzde lüks bir otel olarak hizmet veren ve ihtişamıyla konuklarını büyüleyen Çırağan Sarayı…

13- PAMUKKALE / DENİZLİ Denizli'nin dünyaya açılan penceresi, UNESCO'nun Kültür Mirası Listesi'ne aldığı bir dünya harikası… Şifalı termal suları, bembeyaz travertenleri ve benzersiz manzarasıyla en önemli turistik merkezlerimizden biri: Pamukkale.

14- ANTİK TİYATROLAR Binlerce yıl önce, tiyatro oyunlarından müzik dinletilerine kadar birçok önemli etkinliğe ev sahipliği yapan, toplumların kalbinin attığı, bugünkü stadyumlara, dev konser alanlarına ilham kaynağı olmuş antik tiyatrolar… Ülkemizde yüze yakın farklı kalıntısı bulunan, bir o kadarının da toprak altında keşfedilmeyi beklediği tahmin edilen benzersiz yapılar…

15- KİM OLURSAN OL GEL / KONYA "Gel, gel, ne olursan ol yine gel. Bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir, yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel…" İşte böyle çağırıyordu büyük şair Mevlana Celaleddin-i Rumi… 1926 yılından bu yana müze olarak hizmet veren o dergah, kim olursa olsun, herkesi kucaklıyor Konya'daki o gül bahçesinin yanıbaşında…

16- GÖBEKLİTEPE / ŞANLIURFA Anadolu topraklarından gün yüzüne çıkan ve arkeologlara bütün bildiklerini unutturan inanılmaz bir keşif. Cilalı Taş Devri insanlarının, henüz hayvanları bile evcilleştiremedikleri bir dönemde yarattıkları dünyanın en eski ve en büyük tapınağı: Göbeklitepe.

17- AYASOFYA CAMİİ / İSTANBUL Yaklaşık 1500 yıl önce, Bizans İmparatoru Jüstinyen tarafından inşa ettirilen, İstanbul'un fethiyle birlikte önce camiye dönüştürülüp, ilerleyen yıllarda da müze olarak hizmet vermesi sağlanan dünyanın en eski katedrali… Mimarlık dünyasının başyapıtlarından biri: Aya Soyfa.

18- TAKSİM'DE TRAMVAY / İSTANBUL İstanbul'un kalbinin attığı, parke yollarında her gün 3 milyona yakın kişinin yürüdüğü, sanat galerileriyle, kafelerle, barlarla, Çiçek Pasajı'yla, eğlence mekanlarıyla, restoranları, tarihi pastaneleri, çikolatacıları ve simgeleşmiş kırmızı tramvayıyla Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi…

19- TRUVA ATI / ÇANAKKALE Yunanlılar ile Truvalılar arasında bin yıla yakın zaman önce gerçekleşen Truva savaşı ve ona tanıklık eden topraklar... Efsanelerin beşiği Anadolu topraklarına tarihten gelen bir imza daha... Ve unutmadan... 2004 yılında vizyona giren Oscar adayı 'Truva' filmi için inşa edilen tahta at, bugün Çanakkale'de...

20- AFRODİSYAS / AYDIN Aşk tanrısı Afrodit'in adını verdiği bir antik kent… İlk yerleşimin milattan önce 2800'lü yıllarda gerçekleştiği, Anadolu topraklarının en iyi korunmuş stadyumunu barındıran, tapınağı, Odeon Sarayı, müzesi, tiyatrosu, hamamı ve birçok farklı bölümüyle görenleri hayrete düşüren, muhteşem bir yer: Aphrodisias.

21- ANTALYA Ülkemizin en önemli turizm merkezlerinden biri… Yılda ortalama 300 gün boyunca hiç durmadan gülümseyen sımsıcak güneşi, benzersiz güzellikteki plajları, şelaleleri, falezleri ve binlerce yıllık tarihiyle Akdeniz'in incisi: Antalya.

22- APOLLON TAPINAĞI VE DİDİM / AYDIN Dünyanın en önemli tarihi kalıntılarından biri olan Apollon Tapınağı'na ev sahipliği yapan ve ilk yerleşim izleri, milattan önce 8000'li yıllara dayanan önemli bir turistik bölge… Kutsal yolu, nefes kesen kalıntıları ve şaşkınlık uyandıran tarihi değerleriyle Didim...

23- İSTANBUL VE CRUİSE GEMİSİ Her gün dünyanın dört bir yanından gelen dev gemiler...

24- KAPALIÇARŞI / İSTANBUL 4 bin adet mağazası, 30 bin metrekarelik dev alanı ve 350 binin üzerindeki günlük ziyaretçi sayısıyla dünyanın en büyük ve en eski alışveriş merkezi… Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan ve temeli 550 yıl önce atılmış olan görkemli bir tarihi mekan: Kapalıçarşı.

25- LİKYA KAYA MEZARLARI / MUĞLA Milattan önce 3500 yılında Anadolu'ya gelerek kurmuş oldukları federasyon sistemiyle Amerika Birleşik Devletleri anayasasına dahi ilham kaynağı olan Likyalılar, tarih sahnesinden çekilmeden önce Anadolu topraklarına birbirinden değerli armağanlar bırakmışlardır... Kayaların oyulup işlenerek dönüştürüldüğü muhteşem mezarlar, bunlardan sadece bazılarıdır...

26- MAVİ YOLCULUK / ANTALYA VE MUĞLA Pırıl pırıl bir gulet, sımsıcak güneş, ılık esen rüzgar ve Ege Denizi'nin Akdeniz'le birleştiği o kristal sularda rüya gibi bir tatil…

27- NEMRUT DAĞI / ADIYAMAN Adıyaman'dan yükselen 2.150 metre yüksekliğinde büyük bir dağ… Üzerinde, milattan önce 62 yılında yapılmış Yunan ve Pers tanrılarının heykelleri… UNESCO tarafından Dünya Miras Alanı ilan edilen muhteşem bir tarihi mekan: Nemrut.

28- NUH'UN GEMİSİ / AĞRI İnanışa göre, Tanrı'nın, insan ve diğer canlı ırklarının devam etmesi için, büyük tufandan önce Nuh'a yapmasını emrettiği büyük gemidir. Kuran'da, bugün Şırnak ili sınırları içinde yer alan Cudi Dağı'na oturduğu belirtilmekte olan geminin kalıntılarının, 27 Nisan 2010 günü Ağrı Dağı'nda bulunduğu da iddia edilmektedir.

29- YANARTAŞ - OLİMPOS / ANTALYA Olimpos dağı üzerinde bulunan ve 2000 yıldır sönmeyen alevcikler... Bilime göre doğal gaz kaynaklarından ortaya çıkan bir görüntü, Yunan mitolojisine göre Bellerophon'un, uçan atı Pegasus'a binerek öldürdüğü, ağzından alevler çıkaran Chimera adında bir canavarın mirası... Sizce hangisi?

30- ORTAKÖY CAMİİ / İSTANBUL Ortaköy Camii olarak da bildiğimiz Büyük Mecidiye Camii'nin, olanca güzelliğiyle boğazı ve Boğaziçi Köprüsü'nü seyrettiği o güzel sahil, usulca kıyıya vuran dalgalar ve dünyanın en şanslı güvercinleri...

31- SULTANAHMET CAMİİ / İSTANBUL Tam 400 yıl önce I. Ahmet tarafından Mimar Sedefkar Mehmet Ağa'ya yaptırdığı muhteşem bir tarihi eser. İnşası 7 yıl süren, 20.000'i aşkın İznik çinisiyle bezeli, ülkemizin altı minareli ilk camiisi: Sultan Ahmet Camii, ya da Avrupalılar'ın tanımıyla Mavi Camii.

32- SÜMELA MANASTIRI / TRABZON Trabzon'un Maçka ilçesinde yer alan ve yaklaşık 1600 yıl önce inşa edilen muhteşem bir yapı. 1.150 metre yükseklikteki Yunan Ortodoks manastırı ve içi fresklerle kaplı bir kilise kompleksi... Karşınızda; inanılmaz görkemi ve muhteşem manzarasıyla Sümela Manastırı...

33- YEREBATAN SARNICI / İSTANBUL İstanbul'da, yerin altına gizlenmiş bir mücevher... Suyun içinden yükselen dev mermer sütunların ihtişamıyla akıllara durgunluk veren bir sarnıç... Yaklaşık 1500 yıl önce Bizans İmparatoru tarafından, sarayın su ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa ettirilmiş muhteşem bir yapı: Yerebatan.