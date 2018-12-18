'Rotasız Seyyah' Mehmet Genç yola çıktı, 70 ülke gezip fenomen oldu

Freelance (serbest) fotoğrafçılıktan elde ettiği gelirle seyahatlerine başlayan Genç, daha sonra Hong Kong ve Ukrayna'da yaptığı model fotoğraf çekimleriyle hem adını duyurdu hem de yeni işler almaya başladı.

İlk zamanlar, 2-3 ay çalışıp birkaç hafta yurt dışına geziler düzenleyen Genç, daha sonra "kesintisiz bin gün seyahat" projesiyle uzun soluklu yolculuğuna başladı ve her gün seyahatinden notları takipçileriyle paylaştı.

Genç, 2014 yılında Latin Amerika gezisi sonrası tek yön bilet alarak çıktığı yolculuğunu 2 yıl 270 günde tamamladı.