Rus medyası duyurdu: Sınırlar açılırsa Türkiye'ye giden turist sayısı 4 milyonu bulur

Rusya'nın en yüksek tirajlı iş dünyası gazetesi Kommersant, Türkiye-Rusya sınırlarının açılması durumunda, Türkiye'ye giden turist sayısının 4 milyonu bulacağını duyurdu.

DHA 22.07.2020 - 10:06

Rus medyası duyurdu: Sınırlar açılırsa Türkiye'ye giden turist sayısı 4 milyonu bulur - 1
Rusya medyasından Kommersant, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle durdurulan uçuşların yeniden başlaması halinde, Rusya’dan Türkiye’ye gidecek turist sayısının 4 milyonu bulabileceğini duyurdu.
Rus medyası duyurdu: Sınırlar açılırsa Türkiye'ye giden turist sayısı 4 milyonu bulur - 2
Kommersant, 2019 yılında bu sayısının 7 milyon olduğunu, geçtiğimiz haftalarda en çok rezervasyon yapılan yerin Türkiye olduğunu kaydetti.
Rus medyası duyurdu: Sınırlar açılırsa Türkiye'ye giden turist sayısı 4 milyonu bulur - 3
Rusya’da online rezervasyon yapılan tur şirketlerinin internet sitelerinde de en çok aranan ülkenin Türkiye olduğu bildirildi.
Rus medyası duyurdu: Sınırlar açılırsa Türkiye'ye giden turist sayısı 4 milyonu bulur - 4
Öte yandan gazetedeki haberde, Rus turistlerin Belarus üzerinden Türkiye, Arnavutluk ve Mısır’a tatil yapmaya gittiklerini bildirdi.
Rus medyası duyurdu: Sınırlar açılırsa Türkiye'ye giden turist sayısı 4 milyonu bulur - 5
Rus medyası duyurdu: Sınırlar açılırsa Türkiye'ye giden turist sayısı 4 milyonu bulur - 6
Rus medyası duyurdu: Sınırlar açılırsa Türkiye'ye giden turist sayısı 4 milyonu bulur - 7

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