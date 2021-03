Rus turistlerin tatil tercihleri değişti: Akdeniz yerine Anadolu'nun tarihi güzellikleri

ANADOLU TURUNDA NERELER VAR?

Ezici, İstanbul ve Antalya başlangıçlı turları şöyle sıraladı:

“Antalya-Kapadokya-Antalya (6 gece-7 gün). Likya Voyage (6 gece-7 gün) Antalya, Demre, Dalyan, Efes, Pamukkale. Patara Likya Dünyası (5 gece-6 gün) Kemer, Phaselis, Demre-Mira-Simena, Kaş, Patara, Antalya. Antalya-Mardin-Göbeklitepe-Antalya (5 gece-6 gün). İstanbul, Bursa, Pamukkale, Konya, Kapadokya, Ankara şehirlerini içeren Golden Ring paketi (7 gece- 8 gün). İstanbul, Bursa, Pamukkale, Kapadokya şehirlerini içeren Three Wonders of the World paket (6 gece-7 gün). İstanbul, Bursa, Pamukkale, Kuşadası, Efes, Edremit, Çanakkale şehirlerini içeren Contrasts of Great Empire (7 gece-8 gün). İstanbul-Kapadokya-İstanbul (4 gece-5 gün). İstanbul-Mardin-Göbeklitepe-İstanbul (5 gece-6 gün)"