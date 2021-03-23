Rus turistlerin tatil tercihleri değişti: Akdeniz yerine Anadolu'nun tarihi güzellikleri

DHA 23.03.2021 - 17:04
Türkiye'nin en çok turist ağırladığı Rusya'dan turistin neredeyse tamamı, deniz-kum-güneş tatili için geliyordu. Ruslar geçen yıl ekim ayında İstanbul ile başlatılan kültür turlarıyla artık batıdan doğuya Türkiye'nin doğal ve tarihi güzelliklerini gezmeye başladı. Son zamanlarda İstanbul, Antalya, Bursa, Çanakkale, Konya, Ankara, Kapadokya, Pamukkale, Efes, Mardin, Göbeklitepe, Patara gibi bölgelere kültür turları başlatıldı.
Türkiye turizminde, sayı bakımından birinci sırada olan Rusya'dan 2019 yılında 7 milyon, 2020'deki pandemi döneminde de 2 milyon 128 bin Rus turist geldi.
Rus turistlerin yüzde 90'dan fazlası ise deniz-kum-güneş ve özellikle Antalya bölgesini tercih ediyor. Rusya ve BDT ülkelerinden en çok turist getiren tur operatörlerinden Pegas Touristik, geçen yıl ekim ayında İstanbul ile başlattığı kültür turlarıyla Rus turisti Türkiye'nin tarihi ve doğal güzelleriyle de buluşturmaya başladı. 2019 yılında yüzde 90'ı Rusya'dan olmak üzere BDT pazarından 1.2 milyon, 2020 yılında ise pandemi nedeniyle 340 bin civarında Rus turist getiren acentenin kültür turları projesi, İstanbul ve Antalya üzerinden gerçekleşiyor.
Ezici, İstanbul ve Antalya başlangıçlı turları şöyle sıraladı:
“Antalya-Kapadokya-Antalya (6 gece-7 gün). Likya Voyage (6 gece-7 gün) Antalya, Demre, Dalyan, Efes, Pamukkale. Patara Likya Dünyası (5 gece-6 gün) Kemer, Phaselis, Demre-Mira-Simena, Kaş, Patara, Antalya. Antalya-Mardin-Göbeklitepe-Antalya (5 gece-6 gün). İstanbul, Bursa, Pamukkale, Konya, Kapadokya, Ankara şehirlerini içeren Golden Ring paketi (7 gece- 8 gün). İstanbul, Bursa, Pamukkale, Kapadokya şehirlerini içeren Three Wonders of the World paket (6 gece-7 gün). İstanbul, Bursa, Pamukkale, Kuşadası, Efes, Edremit, Çanakkale şehirlerini içeren Contrasts of Great Empire (7 gece-8 gün). İstanbul-Kapadokya-İstanbul (4 gece-5 gün). İstanbul-Mardin-Göbeklitepe-İstanbul (5 gece-6 gün)"