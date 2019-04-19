Rus turistlerin Türkiye akını
ntv.com.tr
Ruslar, bu yıl kendilerine ayrılan kotanın 3'te 1'ini nisan ayında bitirdi.
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Turizm sektörü, 2019'da 50 milyon turist ile rekor kırma hedefinde.
Türkiye'yi tatil tercihlerinde ilk sırada tutan ülkelerin başında ise yine Rusya geliyor.
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Hürriyet gazetesinden Nerdun Hacıoğlu'nun haberine göre Rus turistler, yer ayırtmaya bu yıl erken başladı.
Daha önceki yıllarda yaklaşık 1 ay önce tur paketi satın alan Ruslar, nisan ayının ilk 3 haftasında tatil sezonu için ayrılan paketlerin 3'te 1'ini birtirdi.
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3Rus Operatörler Birlliği'nin (ATOR) "Türkiye bu yıl da havada kapışılıyor" başlığıyla yayımladığı raporda, fiyatların artmasına rağmen Rus turistlerin Türkiye'den vazgeçemediğine dikkat çekildi.
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4ATOR'dan yapılan açıklama, "Nisan ayında vatandaşlarımız tatil tercihlerini yine Türkiye'den yana yaptı. Tur paketleirne olan ilgi geçen yılla kıyaslandığında yüzde 30 artmış durumda. Bu, Ruslar için ayrılan toplam kotanın 3'te 1'inin nisan ayında aşıldığı anlamına geliyor.
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5Böylece, Rusya'daki ekonomik zorluklara ve Türkiye'deki fiyatların ortalama yüzde 15 artmasına rağmen, 2019'da 6 milyondan fazla Rus, Türkiye'ye gidecek.
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6Ruslar için bütçe çok önemli. Bütçeyi aşmamak için 2 hafta yerine bu yıl 1 haftalık tatil yapmayı tercih ediyorlar. Yoğun ilgi gören tesisler ise geçen yıla kıyasla yüzde 30 zam yapmış durumda." denildi.