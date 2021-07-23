Sadece unvanı sakin şehir: Bayramda nüfusu 20 kat arttı

Muğla'nın Ula ilçesinin 'sakin şehir' unvanlı Akyaka Mahallesi'nde bayram tatili yoğunluğu sürüyor. Trafiğin felç olduğu Akyaka'nın 4 bin olan nüfusu, bayramda 20 kat artarak 80 bine ulaştı.

DHA 23.07.2021 - 12:39

Sadece unvanı sakin şehir: Bayramda nüfusu 20 kat arttı - 1
Muğla'nın ünlü tatil beldelerinden Akyaka, Kurban Bayramı'nda yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.
Sadece unvanı sakin şehir: Bayramda nüfusu 20 kat arttı - 2
Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından 2011 yılı haziran ayında 'sakin şehir' ilan edilen Akyaka'da Kurban Bayramı tatiliyle başlayan yoğunluk devam ediyor.
Sadece unvanı sakin şehir: Bayramda nüfusu 20 kat arttı - 3
Hava sıcaklığının 38, deniz suyu sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü mahallenin 4 bin olan nüfusu, 20 kat artarak 80 bine ulaştı.
Sadece unvanı sakin şehir: Bayramda nüfusu 20 kat arttı - 4
Akyaka'nın girişinde yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
Sadece unvanı sakin şehir: Bayramda nüfusu 20 kat arttı - 5
Tatilciler, mavi bayraklı halk plajında gün boyu denize girip güneşlendi.
Sadece unvanı sakin şehir: Bayramda nüfusu 20 kat arttı - 6
Sadece unvanı sakin şehir: Bayramda nüfusu 20 kat arttı - 7
Sadece unvanı sakin şehir: Bayramda nüfusu 20 kat arttı - 8
Sadece unvanı sakin şehir: Bayramda nüfusu 20 kat arttı - 9
Sadece unvanı sakin şehir: Bayramda nüfusu 20 kat arttı - 10
Sadece unvanı sakin şehir: Bayramda nüfusu 20 kat arttı - 11
Sadece unvanı sakin şehir: Bayramda nüfusu 20 kat arttı - 12

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