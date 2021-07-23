Sadece unvanı sakin şehir: Bayramda nüfusu 20 kat arttı

Muğla'nın Ula ilçesinin 'sakin şehir' unvanlı Akyaka Mahallesi'nde bayram tatili yoğunluğu sürüyor. Trafiğin felç olduğu Akyaka'nın 4 bin olan nüfusu, bayramda 20 kat artarak 80 bine ulaştı. Muğla'nın ünlü tatil beldelerinden Akyaka, Kurban Bayramı'nda yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından 2011 yılı haziran ayında 'sakin şehir' ilan edilen Akyaka'da Kurban Bayramı tatiliyle başlayan yoğunluk devam ediyor. Hava sıcaklığının 38, deniz suyu sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü mahallenin 4 bin olan nüfusu, 20 kat artarak 80 bine ulaştı. Akyaka'nın girişinde yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Tatilciler, mavi bayraklı halk plajında gün boyu denize girip güneşlendi.