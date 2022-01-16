Safranbolu'nun tarihi konakları beyaz örtüyle kaplandı

Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesindeki tarihi konaklar, kar yağışının ardından bir başka güzelliğe büründü. Tarihi ilçede güzel manzaralar ortaya çıktı.

Haberler - Anadolu Ajansı 16.01.2022 - 14:19

Safranbolu'nun tarihi konakları beyaz örtüyle kaplandı - 1

Dünyada "En iyi korunan kentler" arasında ilk 20'de bulunan 'daki kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

Safranbolu'nun tarihi konakları beyaz örtüyle kaplandı - 2

Tarihi ilçedeki Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve konaklar, yağan karın ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Safranbolu'nun tarihi konakları beyaz örtüyle kaplandı - 3

Tarihi yapılar, ilçeye hakim tepedeki Hıdırlık Seyir Terası'ndan bakanlara güzel manzara sunuyor.

Safranbolu'nun tarihi konakları beyaz örtüyle kaplandı - 4

-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu, 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi ve ilçelerin yüksek kesimleri de karla kaplandı.

Safranbolu'nun tarihi konakları beyaz örtüyle kaplandı - 5
Safranbolu'nun tarihi konakları beyaz örtüyle kaplandı - 6
Safranbolu'nun tarihi konakları beyaz örtüyle kaplandı - 7
Safranbolu'nun tarihi konakları beyaz örtüyle kaplandı - 8
Safranbolu'nun tarihi konakları beyaz örtüyle kaplandı - 9

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