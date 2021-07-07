Safranbolu'nun yeni turizm alternatifi 'demiryolu' ile seyahat

"YENİ NORMALDE BİRAZCIK DAHA DOĞA TERCİH EDİLİYOR"

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu Ergüder ise Safranbolu turizmini çeşitlendirilmek ve geceleme sayısını artırmak için çalışma yaptıklarını dile getirdi.

Bunun için TÜRSAB'dan destek aldıklarını ve alternatif noktalar belirlediklerini anlatan Ergüder, şöyle konuştu:

"Son yılarda çokça tercih edilen bir yolculuk, tren yolculuğu. Konaklarımız var ama bunun üzerine biz daha bir şeyler koyabilirsek, yani Türkiye'nin en büyük orman denizi Karabük'teyken hem oraya destek olur hem kendi geceleme sayımızı artırarak pazar payımızı büyütmüş oluruz. Yeni normalde birazcık daha doğa tercih ediliyor. Bir tek kültür vurgusu ve algısıyla Safranbolu'yu düşünmemek gerekiyor. Doğamızda gerçekten eşsiz"