Sahillerde adım atacak yer kalmadı: Bodrum'a yerli turist akını

Covid vakalarındaki artışlarında turizmi etkilediğini belirten Gökmen, "İnşallah Eylül ayında Ağustos ayı gibi iç pazarında desteklemesiyle hedeflerimizi tutturacağımıza inanıyoruz. Bodrum iç pazarın popüler bir destinasyonu. Rezervasyonların yüzde 30’u iç pazarla doluyor. İç pazar olmadan bizim para kazanma şansımız yok. Yurtdışından özellikle Rusya ve Almanya üzerinden rezervasyonlar güzel gidiyor. Kapalı olan pazarımız var İngiltere gibi. Onun da yakın bir zamanda açılması bekleniyor” diye konuştu