Sahillerde adım atacak yer kalmadı: Bodrum'a yerli turist akını

İHA 26.08.2021 - 11:27
Muğla'da 11 gün süren yangınların ardından hızlı bir şekilde toparlanan Bodrum yeniden yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.
170 bin nüfusluk ilçe Temmuz ayında 1 milyonu aşkın turist ağırlamıştı.
Ağustos ayında meydana gelen yangınlar hem Muğla, hem de Bodrum turizmini büyük ölçüde etkilemiş turizmde yüzde 30 bir düşüş ve rezervasyon iptalleri gelmeye başlamıştı.
Yangınların bitmesinin ardından hızlı bir şeklide toparlanan Bodrum’un nüfusu yeniden 1 milyona yaklaşmaya başladı.
Hava sıcaklığının ani yükselişiyle birlikte yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti. Yangında boşalan sahiller yeniden doldu taştı.
Ege’nin serin sularına kendilerini bırakan yerli ve yabancı turistler kavurucu sıcaklardan, denize girerek serinlemeyi tercih etti.
Bodrum'da bir otelin Genel Müdürü Murat Gökmen, yerli turistin turizme büyük bir katkısı olduğunu ifade ederek, “Ağustos ayı turizmin yüksek sezonudur. Ağustos ayı başında çok güzel bir ivme yakaladık, ancak çıkan yangınlar sebebiyle rezervasyon iptalleri gelmeye başladı. Satışlarda bir duraksama oldu. Ağustos ayının 20’si itibariyle tekrardan ivme yukarıya doğru çıkmaya başladı. Ağustos ayını hedeflediğimiz rakamlara yakın kapatacağız" dedi.
Covid vakalarındaki artışlarında turizmi etkilediğini belirten Gökmen, "İnşallah Eylül ayında Ağustos ayı gibi iç pazarında desteklemesiyle hedeflerimizi tutturacağımıza inanıyoruz. Bodrum iç pazarın popüler bir destinasyonu. Rezervasyonların yüzde 30’u iç pazarla doluyor. İç pazar olmadan bizim para kazanma şansımız yok. Yurtdışından özellikle Rusya ve Almanya üzerinden rezervasyonlar güzel gidiyor. Kapalı olan pazarımız var İngiltere gibi. Onun da yakın bir zamanda açılması bekleniyor” diye konuştu