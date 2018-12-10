Sahte yıldızlarla dolu 'kaçıklar' şehri

1 ABD'nin en çok turist çeken kentlerinden biri olan Los Angeles popülerliğini sokaklarında şov yapan 'sahte' oyuncularına, özgürlüklerinden ödün vermek istemedikleri için tüm sorumluluklarından sıyrılıp, kendilerini uçsuz bucaksız plajlardaki yeni hayatlarının tembel ritmine bırakan evsizlerine ve tabii Hollywood'un büyülü kapılarının ardındaki eşsiz hayal gücüne borçlu.

2 WALK OF FAME (ŞÖHRETLER KALDIRIMI) "Walk of Fame" (Şöhretler Kaldırımı) Hollywood'un en ilgi çekici yerlerinden biri. Ünlü yıldızlarının ortasında yeteneklerini sergileyen sokak oyuncuları özellikle geceleri kenti keşfe çıkan turistlere unutulmaz performanslar sergiliyor.

3 Los Angeles'ta yaşayanlar kentin özgür ruhunu hayatlarının her alanında doyasıya yaşıyor. Şöhretler Kaldırımı'na paralel sokaklardan birinde bulunan gazete bayisinin sahibi Betty turistleri çok sevdiklerini söylerken sokak oyuncularını aratmayan bir şov sergilemeyi ihmal etmiyor.

4 Kostümü olmayan fakat yine de sokaktan geçenlerin ilgisini çekerek bahşiş toplama derdine düşenler striptiz şovlarıyla gecelerde boy gösteriyor.

5 UNİVERSAL STÜDYOLARI Hollywood'un kuşkusuz en görülmeye değer yerlerinden biri Amerikan sinemasının unutulmaz filmlerinin çekildiği Universal Stüdyoları.

6 Tüm dünyadan binlerce ziyaretçiye kapısını açan Universal Stüdyolarının içinde bulunduğu eğlence parkında ünlü aksiyon filmleri kısa parodiler halinde canlı olarak sunuluyor. Başrollerini Kevin Costner ile Dennis Hopper'ın paylaştığı "Waterworld" (Su Dünyası) teknolojinin tüm imkanlarından yararlanılarak hazırlanmış çarpıcı dekoru ve usta oyuncularıyla izleyenlere unutamayacakları bir deneyim yaşatıyor.

7 Ziyaretçiler rehber eşliğinde bir çok Hollywood filminin çekildiği dev stüdyolarda film hilelerinin nasıl gerçekleştiğini canlı olarak görme fırsatı buluyor.

8 Meksika kasabasına dönüştürülen bu dekorda çekilen filmlerde yer alan sel sahnelerinin nasıl gerçekleştiğine şahit oluyoruz.

9 Dünyaca ünlü bu turistik kentte global markalar da reklamlarını tıpkı eğlence parklarındaki gibi "canlı" performanslarla yapıyor.

10 "Fast and Furious" (Hızlı ve Öfkeli) filminde kullanılan arabaların aksiyon sahnelerine nasıl uyum sağladığı açıkça görülüyor!

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12 Hollywood'un ünlü yönetmeni Steven Spielberg'in yönettiği ve başrolünde Tom Cruise'un oynadığı "War of the Worlds" (Dünyalar Savaşı) filminin çekildiği setlerden biri. Filmin fanatikleri için ikiye bölünmüş uçağın maket olmadığını söylemekte fayda var.

13 Dev stüdyolardaki New York seti.

14 Binaların arkasına geçince kısa süreli bir hayal kırıklığı yaşamamak elde değil.

15 1960 yapımı "Psycho" (Sapık) filmindeki ünlü motel.

16 Ziyaretçiler güvenli otobüslerinde etrafı incelerken motelden çıkan Norman Bates elindeki bıçakla turistlerin peşine düşüyor.

17 Ünlülerin yıldızları olur da el izleri olmaz mı...

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19 Hollywood'un en ünlü yönetmenleri ve oyuncularının set aralarında dinlendiği kulübeler.

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21 Başrolünde Michael J. Fox'un rol aldığı "Back to the Future" (Geleceğe Dönüş) filmindeki ünlü saat kulesinin seti.

22 Universal Stüdyoları'na kurulan çekim stüdyolarında siz de "Şöhretler Kaldırımı"ndaki yıldızınızı kolaylıkla alabiliyorsunuz...

23 Çeşitli filmlerde kullanılan emektar arabalar adeta bir otomobil koleksiyonu oluşturmuş.

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25 Yıllar boyu denize temkinli girmemize neden olan "Jaws" serisinin geçtiği Amity kasabasının seti. Ziyaretçiler dev köpekbalığının saldırısına uğramadan önce denizde yüzen balıkadamı nasıl yediğini gözleriyle görüyor!

26 Tüm dünyada olduğu kadar ülkemizde de popüler olan "Desperate Housewives" (Umutsuz Ev kadınları) seti. Stüdyoların en huzurlu bölgesi.

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30 ORGANİK PAZAR Los Angeles'ta cumartesi günleri W otel yakınlarında kurulan bir organik pazar bulunuyor.

31 Pazara gelenler "Pazar grubu"nun müzikleriyle coşuyor.

32 Organik pazarın bulunduğu caddenin sonunda yer alan cafe taze meyvelerle sunduğu kahvaltılarıyla meşhur.

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34 RODEO DRIVE Alışveriş tutkunlarının vazgeçilmez adresi Rodeo Drive.

35 SANTA MONICA Santa Monica bölgesi uçsuz bucaksız plajlarıyla gün boyu binlerce kişiyi ağırlıyor.

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39 SAN DİEGO HAYVANAT BAHÇESİ Los Angeles'tan arabayla 2 saat yol alarak gidebileceğiniz bir sahil kenti San Diego hayvanat bahçesiyle ünlü.

40 MADAME TUSSAUDS Merkezi Londra'da bulunan balmumu heykel müzesi Madame Tussauds.

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