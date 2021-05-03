'Sakin şehir' Şavşat ilkbaharda bir başka güzel

Köy sakinlerinden Nefize Karahancı, baharın gelmesiyle koyunları dışarı çıkardıklarını belirterek, "Doğa canlandı, yeşillik oldu. Hayvancılıkla geçiniyoruz. Koyunlarımız doğum yaptı. İneklerimiz var, onlar da doğurdular" dedi.

"Bahar geldi, çiçekler açtı. Doğa yeşillendi, çok güzel ortam. Şimdi sırtımız da ısındı, koyunun sırtı da ısındı, kuzular gülmeye başladı. Bunun için neşeliyiz, hoşuz. 300 koyunumuzla beraber kuzularımız da oldu. Hepsi doğum yaptı. Yüzümüz gülüyor bahar nedeniyle. Artık bundan sonra inşallah doğayla beraber kucaklaştık. Yaylalara gideceğiz"