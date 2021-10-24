Sakin şehirler üyesi Taraklı ziyaretçilerini tarih yolculuğuna çıkarıyor

Pilavcı "Taraklı'da daha restore edilmesi gereken çok bina var. 200'ün üzerinde tescilli binamız var. Bu sayı az gibi algılanabilir ama Taraklı'daki ev oranına baktığınız da tescilli bina sayısı çok fazla. Her yıl 2-5 restorasyon bile yapabilsek bu bizim için çok önemli. İnşallah 2022 yılında 5 binayı restore etmek istiyoruz. Bu binaların biri kitap kafe, diğeri müze gibi kullanılacak, kalan 3'ü de butik olarak veya bunları satıp vatandaşın kullanımına sunacağız. Binanın içinde insan yaşasın istiyoruz. İçinde insan yaşamazsa bina yaşamaz" diye konuştu.