Sakin şehirler üyesi Taraklı ziyaretçilerini tarih yolculuğuna çıkarıyor

Haberler 24.10.2021 - 09:41
İnsanların dinlenmek, sakin ve sessiz bir hafta sonu geçirebilmek için Taraklı'ya geldiğini aktaran Pilavcı, ziyaretçileri her zaman misafir etmekten keyif aldıklarını anlattı.
Pilavcı, konaklardaki restorasyon çalışmalarının uzun yıllardır devam ettiğini söyledi. Pilavcı"2021 yılında 3 bina kamulaştırdık, restorasyon projeleri bitmek üzere. İnşallah 2022'de bu 3 binanın da restorasyonunu yapacağız. Daha önce restorasyon projesi hazırlanmış bir kültür evimiz var. Onu da gelecek yıl restore etmeyi planlıyoruz" dedi.
Pilavcı "Taraklı'da daha restore edilmesi gereken çok bina var. 200'ün üzerinde tescilli binamız var. Bu sayı az gibi algılanabilir ama Taraklı'daki ev oranına baktığınız da tescilli bina sayısı çok fazla. Her yıl 2-5 restorasyon bile yapabilsek bu bizim için çok önemli. İnşallah 2022 yılında 5 binayı restore etmek istiyoruz. Bu binaların biri kitap kafe, diğeri müze gibi kullanılacak, kalan 3'ü de butik olarak veya bunları satıp vatandaşın kullanımına sunacağız. Binanın içinde insan yaşasın istiyoruz. İçinde insan yaşamazsa bina yaşamaz" diye konuştu.