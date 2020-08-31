Saklı cennet: Ayvacık

Samsun'un Ayvacık ilçesi doğal güzelliği ile hayran bırakıyor. 'Saklı cennet' olarak adlandırılan eşsiz güzellikteki ilçe havadan görüntülendi.

İHA 31.08.2020 - 11:21

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Samsun'un önemli turizm merkezlerinden biri olan Ayvacık ilçesi doğal güzelliği ile hayran bırakıyor.
Saklı cennet: Ayvacık - 2
20 bin 178 nüfuslu ve 382 kilometrekare yüz ölçümüyle Samsun’un en küçük ilçelerinden birisi olan Ayvacık, Karadeniz’e özgü tüm güzellikleriyle kendisine hayran bırakıyor.
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Ayvacık ilçesinde bulunan vatandaşlardan alınan bilgiye göre corona virüs döneminin başlarında ilçeye gelen turist sayısı azalmış olsa da normalleşme dönemiyle ilçe yeniden canlanmaya başladı.
Saklı cennet: Ayvacık - 4
Yeşilırmak Nehri üzerine kurulu olan Ayvacık, Hasan ve Suat Uğurlu Barajı Gölleri ve doyumsuz manzarasıyla insanları cezbediyor.
Saklı cennet: Ayvacık - 5
Baraj gölünde Büyükşehir Belediyesine ait gemi ile turlar düzenleniyor.
Saklı cennet: Ayvacık - 6
Mavi ile yeşilin iç içe olduğu ilçenin iki yakasını bir araya getiren köprü, şehre ayrı bir güzellik katıyor.
Saklı cennet: Ayvacık - 7
Eşsiz güzelliğe sahip ilçe yerli ve yabancı turistleri bekliyor.
Saklı cennet: Ayvacık - 8

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