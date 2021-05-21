San Marino aşı turizmine kapılarını açtı: 50 euroya iki doz aşı

ntv.com.tr 21.05.2021 - 12:17
The Guardian'da yer alan habere göre, 34 bin nüfuslu San Marino da herkes en az bir doz corona virüs aşısı oldu. Ülkede, çoğunlukla henüz Avrupa Birliği onayı almayan Sputnik V aşısı uygulandı.
Turizmi canlandırma çalışması kapsamında San Marino'da geçen haftadan itibaren aşı turizminin yolu açıldı. Ülkeye gelen turistlerin anlaşmaya dahil olan 19 otelden birinden 3 günlük rezervasyon yapması gerekiyor. Aşı olan turistlerin iki hafta sonra tekrar üç günlük bir rezervasyon yapması gerekiyor. İki doz aşının fiyatı 50 euro olarak belirlendi.
Aşı programı San Marino'da şu an sadece İtalya'nın sınırı açtığı ülkelerden gelen turistlere açık.
İtalya içerisinde minik bir şehir devleti olan San Marino, Türk vatandaşlarına vizesiz ancak ülkenin kendi havalimanı olmadığı için ilk durağınız İtalya olacak. İtalya topraklarından geçeceğiniz için Schengen vizesi gerekiyor. San Marino'ya giriş çıkışta pasaport kontrolü yapılmıyor.
Avrupa Birliği üyesi olmayan San Marino, Rusya'yla şubat ayında aşı anlaşması yaptı.
Pfizer, Moderna ve Johnson&Johnson aşılarının uygulandığı Litvanya'dan San Marino'ya giden bir turist "Rus aşısına güveniyorum bu yüzden bu olanağı duyunca hemen rezervasyon yaptırdık" dedi.