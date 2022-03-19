Şanlıurfa'da 2 bin yıllık tarihi olan batık mahalle turizme kazandırılıyor

Havadan ve su altından görüntülenen mahallenin turizme kazandırılacağını söyleyen Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, "Biz inşallah Çekem Köyündeki o eski yapıların restorasyonunu yaparak orayı adeta bir tatil köyüne dönüştüreceğiz. Geçtiğimiz yıl pandemi koşullarına rağmen 1 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yaptık. Bu yıl da inşallah aynı sayıya ulaşıp hatta geçmeyi de hedefliyoruz” diye konuştu.