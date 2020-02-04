Schengen ülkeleri 2020 (Schengen vizesi ile gidilen ülkeler)

Schengen vizesi Schengen Bölgesi’ndeki ülkelere seyahat etmek istediğinizde alınan bir vize çeşididir. Tek bir vizeyle Avrupa'daki 33 ülkeye giriş yapabiliyorsunuz.
Peki Avrupa ülkelerinin neredeyse tamamının istediği Schengen vize başvurusu nasıl yapılır?
Schengen vizesine başvurusu öncesinde en önemli belge elbette Pasaport. Pasaportu aldıktan sonra gidiş amacınız ve gideceğiniz ülkeye göre seçim yaptıktan sonra randevu almanız gerekiyor. Randevunuzu belgelerinizi hazırlayabileceğiniz bir tarih belirleyerek almanızda fayda var.
Pasaport dışında kimlik fotokopisi, başvuru formu, biometrik fotoğraf, seyahat sağlık sigortası, vize harcı, seyahat rezervasyonları, konaklama yapacağınız otel veya pansiyon gibi yerlerin rezarvasyon bilgilerini içeren belge ya da çıktı.
Bunların dışında çalıştığını kurum tarafından talep edeceğiniz belgeler ise şu şekilde sıralanıyor.
Çalışma ve izin belgesi, imza sirküleri, faaliyet belgesi, ticaret sicil gazetesi, vergi levhası fotokopisi, çalışma evrakları, iş sözleşmesi, maddi gelir evrakları ve teminat.
Schengen vize başvuru ücreti, 2 Şubat 2020 itibariyle 60 Euro'dan 80 Euro'ya yükseltildi.
Söz konusu ücret, AB vatandaşlarının aile üyeleri, öğrenciler, araştırmacılar ve 12 yaşın altındaki çocuklardan alınmayacak. Vize başvuruları seyahatten 6 ay öncesine kadar yapılabilecek.
Schengen Bölgesi toplamda 33 ülke topraklarını kapsamaktadır. İşte Schengen Bölgesi ülkeleri...
* Schengen üyesi olmayan fakat Schengen vizesi ile ziyaret edilebileceğiniz ülkeler...