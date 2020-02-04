Schengen ülkeleri 2020 (Schengen vizesi ile gidilen ülkeler)

Avrupa'nın büyük bölümünde sınırların kaldırıldığı ve serbest dolaşım ortamının sağlandığı Schengen Antlaşması, 400 milyondan fazla Avrupa vatandaşına sınırlar olmadan seyahat hakkı sağlıyor. Türk vatandaşları ise Avrupa’ya seyahat etmek istediğinde karşısına çıkan bir engel var: Schengen vizesi. Peki, Schengen vizesi nedir? Schengen vizesi Schengen Bölgesi’ndeki ülkelere seyahat etmek istediğinizde alınan bir vize çeşididir. Hangi ülkeler Schengen Bölgesi’ndedir? sorusuna gelecek olursak öncelikle çok karıştırılan bir konuya açıklık getirelim. Schengen Bölgesi ülkeleri ile Avrupa Birliği ülkeleri aynı şey değildir. Schengen Antlaşması, 5 Avrupa Birliği üyesi ülkenin 1985 yılında iç sınırlarda kontrollerin kaldırılması yönünde ilk adım için imza atmasıyla ortaya çıkıyor ve sonraki yıllarda AB ülkelerinin çoğunluğu ve bazı AB ülkesi olmayan ülkeler bu işbirliğine katılarak Schengen Bölgesi’ni oluşturuyorlar. Schengen Bölgesi toplamda 33 ülke topraklarını kapsamaktadır. İşte Schengen Bölgesi ülkeleri... (Yazı: Serdar UZUN - serdar.uzun@ntv.com.tr)

SCHENGEN VİZESİ NEDİR?

Schengen vizesi Schengen Bölgesi’ndeki ülkelere seyahat etmek istediğinizde alınan bir vize çeşididir. Tek bir vizeyle Avrupa'daki 33 ülkeye giriş yapabiliyorsunuz. 

SCHENGEN VİZESİ BAŞVURU FORMU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Peki Avrupa ülkelerinin neredeyse tamamının istediği Schengen vize başvurusu nasıl yapılır? 

Schengen vizesine başvurusu öncesinde en önemli belge elbette Pasaport. Pasaportu aldıktan sonra gidiş amacınız ve gideceğiniz ülkeye göre seçim yaptıktan sonra randevu almanız gerekiyor. Randevunuzu belgelerinizi hazırlayabileceğiniz bir tarih belirleyerek almanızda fayda var.

Pasaport dışında kimlik fotokopisi, başvuru formu, biometrik fotoğraf, seyahat sağlık sigortası, vize harcı, seyahat rezervasyonları, konaklama yapacağınız otel veya pansiyon gibi yerlerin rezarvasyon bilgilerini içeren belge ya da çıktı.

Bunların dışında çalıştığını kurum tarafından talep edeceğiniz belgeler ise şu şekilde sıralanıyor.

Çalışma ve izin belgesi, imza sirküleri, faaliyet belgesi, ticaret sicil gazetesi, vergi levhası fotokopisi, çalışma evrakları, iş sözleşmesi, maddi gelir evrakları ve teminat.

SCHENGEN VİZESİ ÜCRETİ NE KADAR?

Schengen vize başvuru ücreti, 2 Şubat 2020 itibariyle 60 Euro'dan 80 Euro'ya yükseltildi.

Söz konusu ücret, AB vatandaşlarının aile üyeleri, öğrenciler, araştırmacılar ve 12 yaşın altındaki çocuklardan alınmayacak. Vize başvuruları seyahatten 6 ay öncesine kadar yapılabilecek.

TÜRK VATANDAŞLARINDAN VİZE İSTEMEYEN ÜLKELER

2020 SCHENGEN BÖLGESİ ÜLKELERİ HANGİLERİ?

Schengen Bölgesi toplamda 33 ülke topraklarını kapsamaktadır. İşte Schengen Bölgesi ülkeleri...

ALMANYA

AVUSTURYA

BELÇİKA

ÇEKYA

DANİMARKA

ESTONYA

FİNLANDİYA

FRANSA

HOLLANDA

İZLANDA

İTALYA

İSPANYA

İSVEÇ

İSVİÇRE

LİTVANYA

LIECHTENSTEIN

LETONYA

LUKSEMBURG

MACARİSTAN

MALTA

NORVEÇ

POLONYA

PORTEKİZ

SLOVAKYA

SLOVENYA

YUNANİSTAN

BULGARİSTAN*

* Schengen üyesi olmayan fakat Schengen vizesi ile ziyaret edilebileceğiniz ülkeler...

HIRVATİSTAN*

* Schengen üyesi olmayan fakat Schengen vizesi ile ziyaret edilebileceğiniz ülkeler...

MONACO*

* Schengen üyesi olmayan fakat Schengen vizesi ile ziyaret edilebileceğiniz ülkeler...

ROMANYA*

* Schengen üyesi olmayan fakat Schengen vizesi ile ziyaret edilebileceğiniz ülkeler...

SAN MARINO*

* Schengen üyesi olmayan fakat Schengen vizesi ile ziyaret edilebileceğiniz ülkeler...

VATİKAN*

* Schengen üyesi olmayan fakat Schengen vizesi ile ziyaret edilebileceğiniz ülkeler...

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