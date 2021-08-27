Seben'in görülmesi gereken 3 güzelliği 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Bolu'nun Seben ilçesinde, "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil edilen Muslar Kaya Evleri, Seylik Mağaraları ile oluşumu 18-20 milyon yıl öncesine tarihlendirilen Hoçaş Fosil Ormanı, ziyaretçilerini bekliyor.

Anadolu Ajansı 27.08.2021 - 10:30 | Son Güncelleme : 27.08.2021 - 10:32

Seben'in görülmesi gereken 3 güzelliği 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi - 1

3 BÖLGE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen söz konusu Muslar Kaya Evleri, Seylik Mağaraları ve Hoçaş Fosil Ormanı tarihi zenginliği ve doğal güzellikleriyle öne çıkıyor.

BOLU'NUN KAYA EVLERİNDE 3 BİN 200 YIL ÖNCESİNE YOLCULUK

Seben'in görülmesi gereken 3 güzelliği 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi - 2

İSTANBUL'A 3.5 SAAT MESAFEDE YENİ BİR TURİZM DESTİNASYONU

Bolu'ya 55, İstanbul'a 250, Ankara'ya 200 kilometre uzaklıkta yer alan Seben'deki tarihi yapılar ve doğal oluşumlar ziyaretçilerine doğayla iç içe geçmişte yolculuk yapma imkanı sunuyor.

Seben'in görülmesi gereken 3 güzelliği 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi - 3

Seben Gölü, Solaklar Kaya Evleri, Bizans Kilisesi ile birbirinden güzel kanyonları bünyesinde barındıran Seben'in keşfedilmeyi bekleyen Muslar Kaya Evleri, Seylik Mağaraları ve Hoçaş Fosil Ormanı ile yeni bir turizm destinasyonu kazanması bekleniyor.

Seben'in görülmesi gereken 3 güzelliği 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi - 4

Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak, ilçenin tarihi ve doğal güzellikleriyle Bolu ve Türkiye'nin nadide yerlerinden biri olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla ilçedeki Muslar Kaya Evleri, Seylik Mağaraları ve Hoçaş Fosil Ormanı'nın kesin korunacak hassas alan ilan edilmesinin önemine işaret eden Kavak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla kesin korunacak hassas bölgelerden üçü Seben özelinde korumaya alındı. Bu, önümüzdeki dönemde turizm faaliyetlerimizin artması noktasında bize artı kazandıracak. Bunun yanında ekoturizmin Seben'de canlanması noktasında önemli bir merhaleye geleceğiz. Bu kararın turizm yatırımları ve ilçemizin gelişmesi noktasında önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Seben'in görülmesi gereken 3 güzelliği 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi - 5

Kavak, Seben'in Ankara ve İstanbul'a yakınlığı dolayısıyla önemli bir lokasyonda bulunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kapladığı alanda 333 mağara bulunan Muslar Kaya Evleri, Hoçaş Fosil Ormanı, 33 mağaradan oluşan Seylik Mağaraları, ilçe merkezimize en fazla 15'er kilometre mesafede bulunuyor. Mağaralarımız ve özelikle fosil ormanımız, Seben ve ülkemiz için önemli bir yere sahip"

Seben'in görülmesi gereken 3 güzelliği 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi - 6

Haziran ayı itibarıyla Hoçaş Fosil Ormanı'nın UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınması için çalışma başlattıklarını belirten Kavak, "Koruma kararlarıyla da inşallah belli aşamaları gidermiş olacağız. Yakın bir zamanda inşallah Seben'i ekoturizm noktasında marka ilçe haline getireceğiz" dedi.

Seben'in görülmesi gereken 3 güzelliği 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi - 7

Seben'in ülke genelinde bilinirliği az bir ilçe olduğunu dile getiren Kavak, "Seben, keşfedilmemiş tarihi mirasa sahip olduğunu düşündüğümüz küçük, naif, hoş ilçelerden biri" diye konuştu.

Kavak, ilçenin tanınırlığını artırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

Seben'in görülmesi gereken 3 güzelliği 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi - 8
İşte 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilen Seben'in görülmesi gereken 3 güzelliği...
Seben'in görülmesi gereken 3 güzelliği 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi - 9

HOÇAŞ FOSİL ORMANI

TÜRKİYE'NİN İLK FOSİL ORMANI

Bolu'nun Seben İlçesi Belediye Başkanı Fatih Kavak, 2013 yılında Türkiye'nin ilk fosil ormanı ilan edilen Hoçaş Fosil Ormanı'nın, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'ne alınması için çalışma başlattıklarını bildirdi.

Seben'in görülmesi gereken 3 güzelliği 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi - 10

İlçeye bağlı Hoçaş köyü civarında yaşanan erozyon sonucunda ortaya çıkan ve Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü öncülüğünde İstanbul ve Osmangazi üniversiteleri akademisyenleri tarafından çeşitli araştırmalar yapılan fosil ormanın uluslararası arenada da tanınırlığının arttırılması amacıyla çalışma yürütülüyor.

Seben'in görülmesi gereken 3 güzelliği 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi - 11

Seben Belediye Başkanlığı da Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 2005 yılında 1. Derece Doğal Sit Alanı olarak tescil edilen ve 2013'te ise Türkiye'nin ilk fosil ormanı ilan edilen alanın, UNESCO tarafından tescil edilmesi amacıyla bir araştırma ve çalışma ekibi kurdu.

Seben'in görülmesi gereken 3 güzelliği 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi - 12
Hoçaş köyüne yaklaşık 500 metre uzaklıkta 900 rakımlı bölgedeki 975 hektarlık alanda bulunan fosil ormanında, 18 ila 19 milyon yıl öncesine tarihlenen palmiye, kavak, söğüt, sedir, 3-5 ibreli çam, sığla, meşe ve zelkova ağaçları, yaprak ve dal fosilleri ile balık fosilleri yer alıyor.
Seben'in görülmesi gereken 3 güzelliği 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi - 13
Seben'in görülmesi gereken 3 güzelliği 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi - 14
Seben'in görülmesi gereken 3 güzelliği 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi - 15
Seben'in görülmesi gereken 3 güzelliği 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi - 16

MUSLAR KAYA EVLERİ

Seben'in görülmesi gereken 3 güzelliği 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi - 17
Seben'in görülmesi gereken 3 güzelliği 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi - 18
Seben'in görülmesi gereken 3 güzelliği 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi - 19
Seben'in görülmesi gereken 3 güzelliği 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi - 20
Seben'in görülmesi gereken 3 güzelliği 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi - 21

SEYLİK MAĞARALARI

Seben'in görülmesi gereken 3 güzelliği 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi - 22
Seben'in görülmesi gereken 3 güzelliği 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi - 23

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