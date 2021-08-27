Seben'in görülmesi gereken 3 güzelliği 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Anadolu Ajansı 27.08.2021 - 10:30 | Son Güncelleme : 27.08.2021 - 10:32
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen söz konusu Muslar Kaya Evleri, Seylik Mağaraları ve Hoçaş Fosil Ormanı tarihi zenginliği ve doğal güzellikleriyle öne çıkıyor.
Bolu'ya 55, İstanbul'a 250, Ankara'ya 200 kilometre uzaklıkta yer alan Seben'deki tarihi yapılar ve doğal oluşumlar ziyaretçilerine doğayla iç içe geçmişte yolculuk yapma imkanı sunuyor.
Seben Gölü, Solaklar Kaya Evleri, Bizans Kilisesi ile birbirinden güzel kanyonları bünyesinde barındıran Seben'in keşfedilmeyi bekleyen Muslar Kaya Evleri, Seylik Mağaraları ve Hoçaş Fosil Ormanı ile yeni bir turizm destinasyonu kazanması bekleniyor.
Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak, ilçenin tarihi ve doğal güzellikleriyle Bolu ve Türkiye'nin nadide yerlerinden biri olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla ilçedeki Muslar Kaya Evleri, Seylik Mağaraları ve Hoçaş Fosil Ormanı'nın kesin korunacak hassas alan ilan edilmesinin önemine işaret eden Kavak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla kesin korunacak hassas bölgelerden üçü Seben özelinde korumaya alındı. Bu, önümüzdeki dönemde turizm faaliyetlerimizin artması noktasında bize artı kazandıracak. Bunun yanında ekoturizmin Seben'de canlanması noktasında önemli bir merhaleye geleceğiz. Bu kararın turizm yatırımları ve ilçemizin gelişmesi noktasında önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.
Kavak, Seben'in Ankara ve İstanbul'a yakınlığı dolayısıyla önemli bir lokasyonda bulunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Kapladığı alanda 333 mağara bulunan Muslar Kaya Evleri, Hoçaş Fosil Ormanı, 33 mağaradan oluşan Seylik Mağaraları, ilçe merkezimize en fazla 15'er kilometre mesafede bulunuyor. Mağaralarımız ve özelikle fosil ormanımız, Seben ve ülkemiz için önemli bir yere sahip"
Haziran ayı itibarıyla Hoçaş Fosil Ormanı'nın UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınması için çalışma başlattıklarını belirten Kavak, "Koruma kararlarıyla da inşallah belli aşamaları gidermiş olacağız. Yakın bir zamanda inşallah Seben'i ekoturizm noktasında marka ilçe haline getireceğiz" dedi.
Seben'in ülke genelinde bilinirliği az bir ilçe olduğunu dile getiren Kavak, "Seben, keşfedilmemiş tarihi mirasa sahip olduğunu düşündüğümüz küçük, naif, hoş ilçelerden biri" diye konuştu.
Kavak, ilçenin tanınırlığını artırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi.
TÜRKİYE'NİN İLK FOSİL ORMANI
Bolu'nun Seben İlçesi Belediye Başkanı Fatih Kavak, 2013 yılında Türkiye'nin ilk fosil ormanı ilan edilen Hoçaş Fosil Ormanı'nın, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'ne alınması için çalışma başlattıklarını bildirdi.
İlçeye bağlı Hoçaş köyü civarında yaşanan erozyon sonucunda ortaya çıkan ve Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü öncülüğünde İstanbul ve Osmangazi üniversiteleri akademisyenleri tarafından çeşitli araştırmalar yapılan fosil ormanın uluslararası arenada da tanınırlığının arttırılması amacıyla çalışma yürütülüyor.
Seben Belediye Başkanlığı da Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 2005 yılında 1. Derece Doğal Sit Alanı olarak tescil edilen ve 2013'te ise Türkiye'nin ilk fosil ormanı ilan edilen alanın, UNESCO tarafından tescil edilmesi amacıyla bir araştırma ve çalışma ekibi kurdu.