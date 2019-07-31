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Seyahat fotoğraflarını eğlenceli çizimleriyle birleştiriyor (CityLiveSketch projesi)

ntv.com.tr

İtalyan sanatçı Pietro Cataudella bu aralar sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri. Sanatçının Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlar ile binlerce kullanıcıya ulaşmış durumda. Cataudella, seyahat ettiği her yere eskiz defterini yanında götürüyor. Çizimleri sadece gittiği yerleri tasvir etmekle kalmıyor, manzaranın ta kendisini oluşturuyor! Şehirlerin alamet-i farikası olan mimari yapılara getirdiği yeni bakış açısı ve yaratıcı çizimleriyle ünlü sanatçı şu anda devam etmekte olan “CityLiveSketch” adlı projesi kapsamında çizimlerini gerçek hayat ile birleştiriyor.

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    Pietro Cataudella, Citylivesketch
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    Pietro Cataudella, Citylivesketch
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    Pietro Cataudella, Citylivesketch
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    Pietro Cataudella, Citylivesketch
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    Pietro Cataudella, Citylivesketch
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    Pietro Cataudella, Citylivesketch
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    Pietro Cataudella, Citylivesketch
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    Pietro Cataudella, Citylivesketch
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    Pietro Cataudella, Citylivesketch
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    Pietro Cataudella, Citylivesketch
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    Pietro Cataudella, Citylivesketch
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    Pietro Cataudella, Citylivesketch
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    Pietro Cataudella, Citylivesketch
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    Pietro Cataudella, Citylivesketch
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    Pietro Cataudella, Citylivesketch
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    Pietro Cataudella, Citylivesketch
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    Pietro Cataudella, Citylivesketch
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    Pietro Cataudella, Citylivesketch
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    Pietro Cataudella, Citylivesketch
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    Pietro Cataudella, Citylivesketch
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    Kaynak: Boredpanda

    instagram.com/citylivesketch

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