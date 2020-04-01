"Sibirya'nın Mavi Gözü" Baykal Gölü'nden büyüleyen fotoğraflar

ntv.com.tr 01.04.2020 - 10:45
"Dünyanın en derin ve en eski gölü" olma özelliğine sahip Baykal Gölü, Sibirya'nın güneyinde İrkutsk şehrinin yakınında yer alıyor.
"Sibirya'nın Mavi Gözü" olarak anılan Baykal Gölü'nün 25-30 milyon yıl önce oluştuğu tahmin ediliyor.
Dünyadaki içme suyunun yaklaşık yüzde 20'si Baykal Gölü'nde.
Baykal, Sibirya'nın dondurucu soğuğundan fazlasıyla nasibini alıyor.
Öyle ki bu soğuklar Baykal'ın "Donmuş Göl" olarak anılmasına da sebep oluyor.
Uzunluğunun 636 kilometre, en geniş yerinin ise 79.5 kilometre olduğu gölün dibindeki tortul kayaçların yaklaşık 7 kilometre kalınlığında olduğu tahmin ediliyor.
Bu da Baykal Gölü'nün yeryüzündeki en derin yarıklardan biri olduğunu gösteriyor.