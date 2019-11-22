Sıcak hava balonuyla kuşbakışı Kapadokya keşfi

Sıcak hava balon turuna ailesiyle katılan iş insanı Aytekin Batmaz, balon turuna katılmak için ara tatilini Kapadokya'da geçirmeye karar verdiğini belirtti. Balonla 1000 metre yüksekliğe çıktıklarını anlatan Batmaz, "Kapadokya'ya eşim Lütfiye, kızım Duru ile birlikte geldik. Buraya gelip balona binmeden geri dönmek olmazdı. Yerden gördüğünüz bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini kuş bakışı keşfetmek çok farklı bir duygu. Gün doğumunu gökyüzünde karşılıyor, eşsiz manzaranın tadını çıkarıyoruz" diye konuştu.