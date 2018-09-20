Sicilya'da olmak için 10 neden
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Barok şehirler, tarihi kasabalar, yasemin kokan sokaklar, nefis bir mutfak, yemyeşil bağlar bahçeler, pırıl pırıl deniz ve devasa yanardağ Etna.... Akdeniz’in en büyük adası Sicilya'ya aşık olmak için sebep çok. Ancak biz sizin için 10 tanesini seçtik. (Yazı: Cengizhan KOCAHAN - cengizhan.kocahan@ntv.com.tr)
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1- TARİHİ KÖYLER
Tapınaklar şehri Agrigento, her biri sahile çıkan sokaklarıyla Cefalu, Barok sokakları ve muhteşem manzarasıyla Ragusta, Dağların doruğunda, asırlar öncesini günümüze taşıyan Erice Antik Helen uygarlığının en zengin tapınaklarını barındıran Segesta “Eureka” sözüyle tarihe geçen matematikçi Arşimet’in memleketi Siracuza, el değmemiş ortaçağ kasabası Scicli ve diğerleri...
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2- KATANYA BALIK PAZARI
İtalya'nın en büyük, en çeşitli ve en taze balıklarının satıldığı pazar balıkseverler için ilham verici ve büyüleyici.
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3- NEFİS AKDENİZ KOYLARISicilya Ege'yi aratmayan nefis koylara sahip. Castellamare Del Golfo, İsola Bella, Calamoshe, San Vito Lo Capo, Santa Flavia ve diğerleri.
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4- TAORMINA
Romantik, neşeli, bol güneşli, bir o kadar da lezzetli bir Sicilya kasabası. Adını sırtını dayadığı Taora dağından alan bu küçük kasaba nefis koyları, balkonlarından çiçeklerin sarkığı dar sokakları ve müthiş manzarasıyla ünlü.
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5- ETNA
Avrupa'nın en aktif yanardağı Etna heybeti ve müthiş manzarasıyla uzun bir ziyareti hakediyor.
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6- NOTOKimilerine göre Barok Rüya kimilerine göre Altın Şehir. Sicilya'nın kişilikli kenti Noto, insanı kendine hayran bırakan kehribar rengi devasa yapılara, müthiş bir mutfağa ve büyüleyici bir doğaya sahip. UNESCO dünya mirası listesine kayıtlı kenti görmeden geçmeyin.
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7- ORTIGIA
Siracusa'nın en güzel bölgesi. Bir kilometre kare büyüklüğündeki Ortigia Adası karaya Piccolo ve Grande limanlarının iki köprüyle bağladığı Antik bir Yunan şehri havasını halen koruyan minicik bir şehir. Işıl ışıl daracık romantik sokaklar, şirin karakterli minicik dükkanlar, kapı önüne dizilmiş sandalye masalarda yemek yiyen cıvıl cıvıl insanları ile bir yaz gecesi rüyası.
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8- PALERMO'NUN SOKAK LEZZETLERİ
Kızarmış risotto da diyebileceğimiş Arancino, soğan domates ve ançuezle lezzetlendirilmiş Sfincione, dana dalağından yapılan Pani Ca Meusa, içi soğan, peynir ve maydanoz gibi malzemeler ile doldurulduktan sonra kömür ateşinde pişirilen keçi bağırsağı, tabii ki pizza ve makarna. Hepsi taze, lezzetli ve doyurucu.
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9- CANNOLI
Kızarmış çıtır çıtır bir hamur. Üstelik içi ricotta ve badem kremasıyla doldurulmuş. Sicilya'nın en karakteristik tatlısı.
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10- MARSALA
Adanın en ucundaki hazine. Doğa harikası tenha plajları ve şarap likörleriyle ünlü.
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