Şifa arayanların her mevsim uğrak yeri: Diyadin Kaplıcaları

Kaplıca tesisi işletmecisi Mahmut Özden, tesislerini son yıllarda devlet desteğiyle büyüttüklerini söyledi.

Aileler için özel havuz ve genel havuzların olduğunu ifade eden Özden, şöyle konuştu:

"Üstü oda, altı da havuz olan ev tipi kaplıcalarımız var. Tesisimiz çok iyi ve daha iyi hizmet vermeye çalışıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nden bir kafile turist geldi. Burada dondurucu havada kaplıcaya girdiler ve çok memnun kaldılar. Daha güzel hizmet vermek istiyorsak, burada yatırımlar yapmamız gerekiyor. Kaplıca vücudu rahatlatıyor ve şifalıdır. Zengin minerale sahip kaplıca suyu romatizma, bel ağrısı, damar tıkanıklığı ve cilt hastalıklarına çok iyi geliyor"