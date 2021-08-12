Şifa kaynağı Diyadin Kaplıcaları'nda işletmeciler yoğun ilgiden talebe yetişemiyor

İlçede jeotermal alanın çok fazla olduğunu ve her yıl buraya yeni yatırımlar yapmak için çalışma yaptıklarını belirten kaplıca işletmecisi Orhan Özden, şöyle konuştu:

"Kurban Bayramı'ndan bu yana inanılmaz yoğunluk var. Geçen sene insanlar Covid-19 salgını nedeniyle kaplıcalara çok fazla gelemedi. 30'a yakın odamız ve 120 kişi kapasiteli otelimizin tamamı dolu. Bayramdan bu yana gelen müşterililerimizin ancak yüzde 10'unun talebini karşılayabildik. Burada inanılmaz potansiyel var. Türkiye'nin çeşitli illerinden hatta yurt dışından gelen müşterilerimiz de var"