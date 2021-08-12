Şifa kaynağı Diyadin Kaplıcaları'nda işletmeciler yoğun ilgiden talebe yetişemiyor

Anadolu Ajansı 12.08.2021 - 13:21
Ağrı ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta, birçok kaplıcanın bulunduğu bölgede hizmet veren Diyadin Kaplıcaları, zengin mineralli suyuyla yılın her mevsimi cilt ve romatizma hastalıkları başta olmak üzere rahatsızlıklarına şifa arayanlarla doluyor.
Son dönemlerde devlet desteği ve iş insanlarının bölgeye yatırım yapmasıyla daha modern tesislerin kurulduğu kaplıcalar, yurdun dört bir yanından gelenlerin yanı sıra yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor.
Covid-19 salgını dolayısıyla bir süre kapalı kalan ve normalleşme süreciyle tekrar kapılarını açan kaplıcalardaki işletmelerde yaşanan ziyaretçi yoğunluğu, hem esnaf hem de ilçenin ekonomisine önemli katkı sağlıyor.
Yer altından fokurdayarak çıkan ve çevreye yayılan mavinin çeşitli tonlarındaki termal su kaynaklarının çevresindeki bitki çeşitliliği de bölgeye ayrı bir güzellik katıyor.
Havaların sıcak olması sebebiyle özellikle sabah ve akşam saatleri ile hafta sonları yoğunluğun yaşandığı kaplıcalara gelenler, çevrede bulunan çardaklarda aileleriyle piknik yaptıktan sonra özel ve ortak havuzlarda yüzmenin keyfini çıkarıyor.
Üstü açık havuzlarda saatlerce yüzerek hastalıklarına şifa arayanlarla dolan kaplıcalardaki tesislerde, isteyenlere gece konaklama imkanı da sunuluyor.
İlçede jeotermal alanın çok fazla olduğunu ve her yıl buraya yeni yatırımlar yapmak için çalışma yaptıklarını belirten kaplıca işletmecisi Orhan Özden, şöyle konuştu:
"Kurban Bayramı'ndan bu yana inanılmaz yoğunluk var. Geçen sene insanlar Covid-19 salgını nedeniyle kaplıcalara çok fazla gelemedi. 30'a yakın odamız ve 120 kişi kapasiteli otelimizin tamamı dolu. Bayramdan bu yana gelen müşterililerimizin ancak yüzde 10'unun talebini karşılayabildik. Burada inanılmaz potansiyel var. Türkiye'nin çeşitli illerinden hatta yurt dışından gelen müşterilerimiz de var"
Kaplıcalar bölgesinin kışın etrafının karla kaplandığını yazın da farklı renklerdeki bitki örtüsüyle ayrı bir güzelliğe büründüğünü dile getiren Özden, yaşanan yoğunluktan dolayı çok mutlu olduklarını anlattı.
Hijyen ve temizliğe çok önem verdiklerini ifade eden Özden, şöyle devam etti:
"Bayram döneminde kaplıcaya günde en az 2 bin kişi geliyordu. Otoparkta araç park edecek yerimiz yoktu. Sadece bizim tesiste değil bütün kaplıcalarda o yoğunluk vardı ve halen devam ediyor. Bizim amacımız Diyadin'deki kaplıca sularının bütün dünyaya tanıtılıp biraz daha kıymetinin bilinmesidir. Hemen hemen her tarafta su çıkıyor. Türkiye'de yaşayan herkesin bu kaplıcaları görmesini istiyoruz"
Jeotermal alandaki kaplıca işletmesini Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) desteğiyle büyüten Mahmut Özden ise daha büyük projeleri hayata geçirmek istediklerini ifade etti.
Müşterileri memnun etmek için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini aktaran Özden, şunları kaydetti:
"Altında havuz, üstünde oturma odası, yatak odası ve mutfağın bulunduğu kişiye ya da aileye özel dairelerimizi hizmete açtık. Aileler gelip burada günlerce kalabiliyor. 8 havuzlu dairemiz, 12 normal aile havuzunun yanı sıra kadınlar ve erkekler için de ayrı ayrı 2 büyük havuzumuz var. Şehir dışından gelen insanlar ihtiyaçlarının yüzde 90'ını ilçeden karşılıyor, hem bizim hem de esnafın yüzü gülüyor. Kaplıcalar ilçenin geçim kaynaklarından biridir. Turistler ve ülkenin her tarafından buraya gelenler oluyor"