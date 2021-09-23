Sinbad'ın ülkesi değil Afyonkarahisar

"TÜRKİYE'NİN EN UCUZ SICAK HAVA BALONU UÇUŞLARI AFYONKARAHİSAR'DA"

Çiçek, kentin konumu, termal turizmi, gurbetçi nüfusu ve ulaşılabilirliğiyle Frigya'daki sıcak hava balonu uçuşlarının büyük rağbet gördüğünü vurguladı.

Türkiye'de de sıcak hava balonu uçuşlarının çok sevildiğini anımsatan Çiçek,"Balon uçuşlarında hava üzerinde evlilik teklifleri yapılıyor, çeşitli kutlamalara ve birçok sürprize fırsat veriyor. Biz, ağustos ayında sıcak hava balonu festivali yaptık. Festivalimize binlerce kişi geldi. Gökyüzüne yaklaşık 30 sıcak hava balonu yükseldi. Festivaldeki katılımcılarla bugüne kadar binin üzerinde insan uçuş yaptı.

Ama bizde sıcak hava balonu daha çok yeni. Halen daha tanıtım aşamasındayız. Yeni olmasına rağmen bu kadar insanın bu deneyimi yaşaması bizleri çok mutlu etti. İnşallah, seneye sıcak hava balonu sayılarını da artırarak uçuşlarımıza devam edeceğiz. Hatta, Türkiye'nin en ucuz sıcak hava balonu uçuşları Afyonkarahisar'da oluyor. Kendim de denediğim için Frigya, doğasıyla muhteşem" diye konuştu.