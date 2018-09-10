Şırnaklı çiftçi aile dünya turunda (17 yılda 10 ülke gezdiler)

Taybet Artunç, eşinin kendisi olmadan bir yere gitmediğini, bunun da bölgedeki kadın-erkek ilişkilerinde pek rastlanan bir durum olmadığını belirterek, "Beni yanına almadan bir yere gitmek istemiyor. Ben de doğal olarak 'geride kalan çocuklar ne olacak, onlara kim bakacak' kaygısı ile gitmek istemiyorum. Ama buna rağmen 10 ülkeye gittik. Ülkelerin kültürlerini tanımak için gezmeye de devam ediyoruz.