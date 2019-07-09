Şırnak'ta doğal güzellikleriyle hayranlık uyandıran yer: Beytüşşebap

Pendik, ilçenin turizme kazandırılması için çalışmalar yürütüldüğüne işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşallah burayı turizme açmayı planlıyoruz. Uzun vadede kayak merkezleri için de potansiyelimiz var. Bunun da fizibilite çalışmasını yapıp termal, inanç, doğa ve kış turizmini ilçeyle buluşturacağız. Bunları gerçekleştirdiğimizde Beytüşşebap'ın Türkiye'nin diğer yerlerinden eksik yanı kalmayacak. Buradaki huzur, birlik ve kardeşlik daha da güçlenerek devam edecek"