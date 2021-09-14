Şırnak'ta huzura kavuşan Faraşin Yaylası doğal güzellikleriyle kampçıların gözdesi oldu

"YAYLAMIZIN DOĞAL GÜZELLİKLERİNİ ARTIK HUZUR İÇİNDE GEZİP GÖREBİLİYORUZ"

Yaylada kamp kuran Dilgeş Aslan, geçmişte terörden dolayı vatandaşların piknik yapmak için dahi yaylaya gidemediğini söyledi.

"Bölgemizde huzur hakim oldu" diyen Aslan, sağlanan huzur ile yaylaya besicilik yapan göçerlerin ilgisinin de arttığını belirtti.

Aslan, yayladaki huzur ile bölgede hayvancılığın da geliştiğini dile getirerek, "Yayla sahipleri buraya akın etti, herkes hayvan sahibi olup, yeni evler inşa ettiler. Çünkü artık burada huzur var" dedi.