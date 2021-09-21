Sivas'ın 4 bin yıllık Hititler dönemi 'apartman mağaraları' ilgi çekiyor

İlçede dağ yamacında konumlanan, yaklaşık 4 bin yıl önce insanlar tarafından barınmak için kullanıldığı düşünülen mağaralar 5 kattan ve onlarca odadan oluşuyor.

Bilimsel araştırma yapılmadığı için tam olarak hangi tarihte ve kimler tarafından oluşturuldukları bilinmeyen mağara kent, Gürün'ün bilinen 4 bin yıllık tarihinden daha da eski olabileceği düşünülüyor.

Kısa süre öncesine kadar mahalle halkı tarafından kışlık malzemelerin saklandığı yerler olarak kullanılan kaya mağaraları, Sivas'ın tanıtımı açısından da önem arz ediyor.

Gürün Türk Telekom Çok Programlı Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Levent Malkoç, yazıyı Anadolu'ya getiren medeniyetin Asurlular olduğunu, Asurluların bir süre de Gürün'e hakim olduğunu belirterek "Gürün, aynı zamanda tarihi Kral Yolu ile İpek Yolu'nun da uzantıları üzerindedir. Tamamı insan yapımı olan bu mağaralar Hitit, Asur, Roma, Selçuklu, Bizans ve Osmanlı dönemlerine de tanıklık etmiştir" diye konuştu.