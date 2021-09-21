Sivas'ın 4 bin yıllık Hititler dönemi 'apartman mağaraları' ilgi çekiyor

Sivas'ın Gürün ilçesinde M.Ö. 2 binli yıllarda Hititlerin yaptığı kaya mağaraları, mimari yapısıyla da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Tarih boyunca barınak, sığınak, kale ve yiyecek saklamak için kullanılan mağaralar, görüntüsüyle 3 ve 5 katlı apartmanları andırıyor.

DHA 21.09.2021 - 13:10

Sivas'ın 4 bin yıllık Hititler dönemi 'apartman mağaraları' ilgi çekiyor - 1

Sivas'ta kaya mağaralarının bulunduğu, tarihi zenginlikleri ve doğal güzellikleri ile öne çıkan Gürün ilçesi, Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden birisi. 

İl merkezine 136 kilometre uzaklıktaki Gürün aynı zamanda Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ni birbirine bağlayan kritik bir noktada.

Sivas'ın 4 bin yıllık Hititler dönemi 'apartman mağaraları' ilgi çekiyor - 2

İlçede dağ yamacında konumlanan, yaklaşık 4 bin yıl önce insanlar tarafından barınmak için kullanıldığı düşünülen mağaralar 5 kattan ve onlarca odadan oluşuyor.

İlkel bir apartman görünümündeki mağaralar zamana meydan okurken, koruma altına alınarak turizme kazandırılmayı bekliyor.

Sivas'ın 4 bin yıllık Hititler dönemi 'apartman mağaraları' ilgi çekiyor - 3

Hititlerin, kayaçların kolay aşınabilmesi özelliği nedeniyle mağaraları işleyerek katlı yapı görünümüne kavuşturduğu sanılıyor.

Sivas'ın 4 bin yıllık Hititler dönemi 'apartman mağaraları' ilgi çekiyor - 4
Bilimsel araştırma yapılmadığı için tam olarak hangi tarihte ve kimler tarafından oluşturuldukları bilinmeyen mağara kent, Gürün'ün bilinen 4 bin yıllık tarihinden daha da eski olabileceği düşünülüyor.
Sivas'ın 4 bin yıllık Hititler dönemi 'apartman mağaraları' ilgi çekiyor - 5

MAHALLE HALKI KIŞLIK MALZEME SAKLIYORDU

Kısa süre öncesine kadar mahalle halkı tarafından kışlık malzemelerin saklandığı yerler olarak kullanılan kaya mağaraları, Sivas'ın tanıtımı açısından da önem arz ediyor.

Sivas'ın 4 bin yıllık Hititler dönemi 'apartman mağaraları' ilgi çekiyor - 6
Gürün Türk Telekom Çok Programlı Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Levent Malkoç, yazıyı Anadolu'ya getiren medeniyetin Asurlular olduğunu, Asurluların bir süre de Gürün'e hakim olduğunu belirterek "Gürün, aynı zamanda tarihi Kral Yolu ile İpek Yolu'nun da uzantıları üzerindedir. Tamamı insan yapımı olan bu mağaralar Hitit, Asur, Roma, Selçuklu, Bizans ve Osmanlı dönemlerine de tanıklık etmiştir" diye konuştu.
Sivas'ın 4 bin yıllık Hititler dönemi 'apartman mağaraları' ilgi çekiyor - 7
Sivas'ın 4 bin yıllık Hititler dönemi 'apartman mağaraları' ilgi çekiyor - 8

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER