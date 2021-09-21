Sivas'ın 4 bin yıllık Hititler dönemi 'apartman mağaraları' ilgi çekiyor

DHA 21.09.2021 - 13:10
Sivas'ta kaya mağaralarının bulunduğu, tarihi zenginlikleri ve doğal güzellikleri ile öne çıkan Gürün ilçesi, Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden birisi.
İl merkezine 136 kilometre uzaklıktaki Gürün aynı zamanda Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ni birbirine bağlayan kritik bir noktada.
İlçede dağ yamacında konumlanan, yaklaşık 4 bin yıl önce insanlar tarafından barınmak için kullanıldığı düşünülen mağaralar 5 kattan ve onlarca odadan oluşuyor.
İlkel bir apartman görünümündeki mağaralar zamana meydan okurken, koruma altına alınarak turizme kazandırılmayı bekliyor.
Hititlerin, kayaçların kolay aşınabilmesi özelliği nedeniyle mağaraları işleyerek katlı yapı görünümüne kavuşturduğu sanılıyor.
Kısa süre öncesine kadar mahalle halkı tarafından kışlık malzemelerin saklandığı yerler olarak kullanılan kaya mağaraları, Sivas'ın tanıtımı açısından da önem arz ediyor.