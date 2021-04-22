Sivas'ın doğa harikası Gökpınar Gölü, 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Sivas’ın Gürün ilçesinde bulunan Gökpınar Gölü geçtiğimiz aylarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından “Doğal SİT Nitelikli Doğal Koruma Alanı” olarak tescillenmişti. Dün resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla birlikte Gökpınar Gölü "kesin korunacak hassas alan" olarak da tescil edildi.