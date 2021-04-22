Sivas'ın doğa harikası Gökpınar Gölü, 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

İHA - ntv.com.tr 22.04.2021 - 14:57
Sivas’ın Gürün ilçesinde bulunan Gökpınar Gölü geçtiğimiz aylarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından “Doğal SİT Nitelikli Doğal Koruma Alanı” olarak tescillenmişti. Dün resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla birlikte Gökpınar Gölü "kesin korunacak hassas alan" olarak da tescil edildi.
Gürün ilçe merkezine 11 kilometre mesafedeki Gökpınar Gölü doğal turkuaz rengi ile görenleri kendine hayran bırakıyor.
Dalgıçların ve sualtı fotoğrafçılarının uğrak yeri olan göl, rengi dolayısı ile "Bozkır'ın Nazar Boncuğu" olarak da adlandırılıyor.
Adeta bir akvaryumu andıran temizliğin ve berraklığın en büyük sebebi gölün hemen her yerinden sürekli kaynayan sular.