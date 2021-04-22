Sivas'ın doğa harikası Gökpınar Gölü, 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Sivas’ın Gürün ilçesinde bulunan ve doğal güzelliği ile herkesi kendine hayran bırakan Gökpınar Gölü, “kesin korunacak hassas alan” olarak tescil edildi.

İHA - ntv.com.tr 22.04.2021 - 14:57

Sivas'ın doğa harikası Gökpınar Gölü, 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi - 1

Sivas’ın Gürün ilçesinde bulunan Gökpınar Gölü geçtiğimiz aylarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından “Doğal SİT Nitelikli Doğal Koruma Alanı” olarak tescillenmişti. Dün resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla birlikte Gökpınar Gölü "kesin korunacak hassas alan" olarak da tescil edildi.

Sivas'ın doğa harikası Gökpınar Gölü, 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi - 2

Gürün ilçe merkezine 11 kilometre mesafedeki Gökpınar Gölü doğal turkuaz rengi ile görenleri kendine hayran bırakıyor.

Sivas'ın doğa harikası Gökpınar Gölü, 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi - 3
Yaklaşık 17 metre derinliğindeki göl aynı zamanda dünyanın en berrak suyuna sahip göllerden bir tanesi olarak gösteriliyor.
Sivas'ın doğa harikası Gökpınar Gölü, 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi - 4

'BOZKIRIN NAZAR BONCUĞU' OLARAK ANILIYOR

Dalgıçların ve sualtı fotoğrafçılarının uğrak yeri olan göl, rengi dolayısı ile "Bozkır'ın Nazar Boncuğu" olarak da adlandırılıyor.

Sivas'ın doğa harikası Gökpınar Gölü, 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi - 5

Adeta bir akvaryumu andıran temizliğin ve berraklığın en büyük sebebi gölün hemen her yerinden sürekli kaynayan sular.

Sivas'ın doğa harikası Gökpınar Gölü, 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi - 6
Yaz aylarında ve kış aylarında suyun sıcaklığı hep 11 derecede kalıyor. Bu sebeple kış aylarındaki düşük sıcaklıklarda, bembeyaz bir örtünün içinde, üstünde buharlar tüten bir havuza dönüşüyor.
Sivas'ın doğa harikası Gökpınar Gölü, 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi - 7
Sivas'ın doğa harikası Gökpınar Gölü, 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi - 8
Sivas'ın doğa harikası Gökpınar Gölü, 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi - 9

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