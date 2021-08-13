Sivas'ta doğa harikası 'Çifte Şelale' turizme kazandırılacak

Sivas'ın Zara ilçesi Ütükyurdu Köyü yakınlarında kısa süre önce keşfedilen güzelliğiyle ilgi çeken Çifte Şelale, hazırlanan proje ile turizme kazandırılacak.

DHA 13.08.2021 - 15:38

Sivas'ta doğa harikası 'Çifte Şelale' turizme kazandırılacak - 1
Sivas'ın Zara ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Ütükyurdu yakınlarındaki 2 bin 812 rakımlı Kösedağ'ın eteklerinde bir süre önce keşfedilen Çifte Şelale güzelliği ile doğaseverlerin ilgisini çekiyor.
Sivas'ta doğa harikası 'Çifte Şelale' turizme kazandırılacak - 2

Köylülerin yılın 4 ayını geçirdiği Kösedağ Yaylası olarak bilinen bölgede bulunan şelale, zengin bitki örtüsü ve doğal görünümüyle göze çarpıyor.

Sivas'ta doğa harikası 'Çifte Şelale' turizme kazandırılacak - 3

Temiz ve berrak bir suya sahip şelale, kayaların arasından yaklaşık 10 metre yükseklikten 2 ayrı göz olarak akıyor.

Şelale, Zara Kaymakamlığı tarafından hazırlanan proje ile turizme kazandırılacak.

Sivas'ta doğa harikası 'Çifte Şelale' turizme kazandırılacak - 4

"HERKESİN GÖRMESİNİ İSTİYORUZ"

Ütükyurdu köyü muhtarı Mehmet Ay, "Her sene yaylaya çıkıyoruz ve 4 ay boyunca burada kalıyoruz. Daha sonra yeniden köye iniyoruz. Burası keşfedilmeyi bekleyen bir yer. Burası yeşillik ve doğası ile insanı cezbediyor. Sivas'ın en güzel suyu da burada Karadeniz'i aratmayan bir yeşilliği ve doğası var. Burayı herkesin gelip görmesini istiyoruz" dedi. 

Sivas'ta doğa harikası 'Çifte Şelale' turizme kazandırılacak - 5
Corona virüs sürecinde İstanbul'dan gelen Vahap Bulut, "Burası çok güzel bir yayla. Şelalemiz tam bir turizm yeri. Suyu tatlı ve içilebiliyor. Buranın ziyarete açılmasını ve meraklıların da bu doğayı görmelerini istiyoruz" diye konuştu.
Sivas'ta doğa harikası 'Çifte Şelale' turizme kazandırılacak - 6
Sivas'ta doğa harikası 'Çifte Şelale' turizme kazandırılacak - 7
Sivas'ta doğa harikası 'Çifte Şelale' turizme kazandırılacak - 8
Sivas'ta doğa harikası 'Çifte Şelale' turizme kazandırılacak - 9

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER