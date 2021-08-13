Sivas'ta doğa harikası 'Çifte Şelale' turizme kazandırılacak

DHA 13.08.2021 - 15:38
Köylülerin yılın 4 ayını geçirdiği Kösedağ Yaylası olarak bilinen bölgede bulunan şelale, zengin bitki örtüsü ve doğal görünümüyle göze çarpıyor.
Temiz ve berrak bir suya sahip şelale, kayaların arasından yaklaşık 10 metre yükseklikten 2 ayrı göz olarak akıyor.
Şelale, Zara Kaymakamlığı tarafından hazırlanan proje ile turizme kazandırılacak.
Ütükyurdu köyü muhtarı Mehmet Ay, "Her sene yaylaya çıkıyoruz ve 4 ay boyunca burada kalıyoruz. Daha sonra yeniden köye iniyoruz. Burası keşfedilmeyi bekleyen bir yer. Burası yeşillik ve doğası ile insanı cezbediyor. Sivas'ın en güzel suyu da burada Karadeniz'i aratmayan bir yeşilliği ve doğası var. Burayı herkesin gelip görmesini istiyoruz" dedi.