Sivas'ta doğa harikası 'Çifte Şelale' turizme kazandırılacak

"HERKESİN GÖRMESİNİ İSTİYORUZ"

Ütükyurdu köyü muhtarı Mehmet Ay, "Her sene yaylaya çıkıyoruz ve 4 ay boyunca burada kalıyoruz. Daha sonra yeniden köye iniyoruz. Burası keşfedilmeyi bekleyen bir yer. Burası yeşillik ve doğası ile insanı cezbediyor. Sivas'ın en güzel suyu da burada Karadeniz'i aratmayan bir yeşilliği ve doğası var. Burayı herkesin gelip görmesini istiyoruz" dedi.