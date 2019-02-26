Soğuk kış aylarında sıcacık ve şifa dolu bir tatil: Termal oteller

1 Richmond Nua Wellness & SPA - Sapanca Sapanca Gölü’nün tam kıyısında hizmet veren lüks SPA oteli Richmond Nua, sessiz ve huzurlu bir kaçamak için ideal. Özellikle İstanbul’a olan yakınlığıyla hafta sonlarının da vazgeçilmezi olabilir. Türkiye’nin ilk destinasyon SPA otelinde, sıcaklıkları ve özellikleri değişan birçok dinlenme ve gevşeme alanı bulunuyor.

2 Tuz jakuzisi, buhar odaları ve ısıtılmış su yatakları gibi özel dokunuşlar dünyadaki farklı bölgelerin iyi hissettirme metotlarını bir araya getiriyor. Zengin masaj ve bakım alternatifleri bulunan otelde hem dinlenip hem de güzelleşebilme şansını bulabiliyorsunuz.

3 Venüs Thermal Boutique Hotel - Güre Dünyanın en kaliteli mineral su kaynaklarından Güre Kaplıcaları’nın şifasını misafirlerine sunan Venüs Thermal ilhamını, bulunduğu antik bölge Truva’nın tarihi mirasından alıyor. Misafirlerine modern bir hizmet anlayışı ile Ege yöresinin mitolojisiyle bir arada yaşatan otelin Skamandros adlı SPA merkezinde seçebileceğiniz birçok bakım ve sağlık paketi bulunuyor.

4 Hem deniz hem ormanın tertemiz havasını soluyacağınız Venüs Thermal’de termal havuzun yanı sıra Türk Hamamı, sauna ve buhar odası gibi farklı dinlenme alanları da yer alıyor. Kaz Dağları’nın eteklerinde, cennet gibi bir noktada bulunan otelin beş özel suit’inde ise termal jakuziler bulunuyor ve Güre’nin termal sularının sağlıklı özellikleri ayağınıza kadar gelmiş oluyor.

5 NG Sapanca Wellness & Convention Sapanca’da, yeşil tonlarıyla çevrelenmiş bir konumda yer alan NG Sapanca Wellness & Convention, dünyanın en prestijli lüks segment otellerinin seçildiği World Luxury Spa Awards tarafından ‘Dünyanın En Lüks Destinasyon Spa’sı’ ve ‘Dünyanın En Lüks Doğa Oteli’ ödüllerine de layık görüldü.

6 Otelin Aliva SPA merkezi doğanın sunduğu güzelliklerin kalbinde hizmet veriyor. Özellikle orman manzaralı kapalı havuzu size bütün stresinizi unutturacak kadar büyüleyici. Sıcacık bir atmosfere sahip bu otelde ayrıca Orman Terapisi yaparak ruhunuzu ve bedeninizi dinlendirebilirsiniz.

7 Limak Thermal Boutique Hotel İlk misafiri Mustafa Kemal Atatürk olan bu tarihi otel, restore edilerek yeniden hizmete açıldı. Limak Thermal Boutique Hotel’in odalarının hepsinde Yalova Termal Kaplıcaları’nın suyunun verildiği özel küvetler bulunuyor. Ayrıca yaz ayları için açık, kış ayları içinse 100 metrekarelik kapalı termal havuzları termal suyun keyfini çıkarmanızı sağlıyor. Otelin Pythia Thermal Spa Merkezi’nde, mistik müzikler eşliğinde, Uzakdoğu’nun egzotik bakımları ve rahatlatıcı masajlarıyla dinlenebilir, ayrıca kaliteli cilt ve vücut bakımlarıyla kendinizi şımartabilirsiniz. SPA merkezinde Türk hamamı, sauna, buhar banyosu da yer alıyor. M.Ö. 2000’den beri, beş farklı uygarlık boyunca beri sağlık ve şifa veren Yalova Kaplıcaları’nın sularından en lüks şekilde faydalanmak isteyenler için harika bir tatil tercihi olacak. Fotoğraf: Limak Thermal Hotel websitesi

8 Çeşme genelde akla yaz tatili destinasyonu gibi gelir ancak, yörenin ünlü Ilıca Termali burayı farklı mevsimler için de ideal bir destinasyon haline getiriyor. Çeşme’nin köklü otellerinden Sheraton Termalde misafirlerine llıca’nın suyu ile gelen sağlığı lüks bir ortamda sunuyor.

9 Otelin SPA merkezi olan Botanica Thermal Spa’da termal havuzlarda özel terapi seansları düzenleniyor ve termal suyun vücuda derinlemesine nüfuz etmesi sağlanıyor. ‘Dünya’nın En İyi Termal SPA’sı ödülüne de sahip SPA merkezinde sıcak taş yatakları, sauna, Türk Hamamı, Macera Duşu gibi pek çok zevke hitap eden farklı alanlar ile Asyalı ve Türk terapistlerin verdiği masaj ve bakım hizmetleri de bulabilirsiniz.