Sonbaharda doğa tutkunlarının uğrak mekanı: Malatya Tohma Kanyonu

Öncel, kanyonu çok beğendiklerini dile getirerek şunları söyledi:

"Burası sonbaharda cennetten bir köşe olarak nitelendirilebilir mi? Evet. Tohma Kanyonu tam da böyle bir yer. Kanyonda bizi en çok etkileyen su sesinin vermiş olduğu huzur ve dinginlik, yaban hayatının da korunuyor olması gerçekten insana harika geliyor. Bence insanların ölmeden önce görmesi gereken ender yerlerden bir tanesi. Doğuya yaptığımız seyahatlerde çok heyecanlanıyoruz. Çünkü daha önce keşfedilmemiş birçok noktayı görüyoruz. Benim için burası zirvelerden birisi konumuna geldi. Bu kadar güzel bir yer olacağını tahmin etmiyorduk. Neyle karşılaşacağımız konusunda hiçbir fikrimiz yokken kanyona bir girdik, güzellik duygularımız alt üst oldu. Sanki bambaşka bir dünyada yürüyoruz, nefes alıyoruz. Hayal dünyası gibi. Doğal olarak kendiliğinden oluşmuş harika bir yer"