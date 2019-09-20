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Sosyal medya yalanları ortaya çıktı (Hayaller/Hayatlar)

ntv.com.tr

İsviçreli bir Instagram kullanıcısı hesabını sosyal medya fotoğraflarında yansıttığımız illüzyon dolu dünyayı ortaya çıkarmaya adadı. Böylelikle ortaya hem çok eğlenceli hem de gerçek yüzümüzü açık eden fotoğraflar çıktı...

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    İsviçreli bir Instagram kullanıcısı 'gerçekler acıdır' şeklinde dilimize çevrilebilecek @the_truth_is_not_pretty isimli hesabında sosyal medyada paylaştığımız fotoğraflarımızın ardındaki gerçekleri sergiliyor.
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    Hepimizin en güzel, en zayıf, en tatlı hallerimizle yer aldığımız Instagram fotoğraflarımızın aslında gerçeği yansıtmadığını çok eğlenceli bir dizi fotoğrafla anlatıyor.

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    Ya da mükemmel tatil fotoğrafını çekebilmek için kim bilir kaç saat buz gibi suların içinde bu şekilde titreyerek durduk?

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    İşte içine düştüğümüz komik halleri gösteren, yani hepimize ayna tutan eğlenceli 'hayaller-hayatlar' paylaşımları ve hepimizin gerçek yüzleri...
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    Aslında temizlik yaparken saçı başı dağıttığımız mutfağımızda hangimiz 'Kahve keyfi' diyerek soldakine benzer bir fotoğraf paylaşmadı ki?

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    Biraz da gündelik hayattan kareler...
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    Fotoğraf kaynak: Instagram.com/ the_truth_is_not_pretty

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