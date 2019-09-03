Sosyal medyanın favori tatil yerleri

Haziran, Temmuz ve Ağustos dönemini kapsayan sosyal medya analizine göre, tatil kelimesi 1 milyon 953 bin 132 konuşulma ile Twitter’da en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

Yüzde 67,4’lük oran ile en fazla erkekler tatil ile ilgili konuşurken, tatil ile ilgili atılan 2 milyona yakın tweet, tüm dünyada 5,5 milyar kişiye ulaştı ve 10,8 milyar adet etkileşim aldı.